Sorprendente anuncio de Neymar durante el Mundial: "Voy a empezar una banda"

Neymar vuelve a ocupar titulares por su vida personal: el brasileño ha anunciado que será padre por quinta vez a través de un vídeo en sus redes sociales que ha compartido con humor y emoción junto a su pareja, Bruna Biancardi y dos de sus hijos

Neymar sigue siendo una de las principales dudas de Brasil en este Mundial 2026, por su incertidumbre con su regreso, ya que se ha perdido el debut ante Marruecos y su presencia en el resto de partidos de fase de grupos no está confirmada aún. Sin embargo, el futbolista del Santos ha sido noticia por algo fuera de lo deportivo, ya que ha anunciado, junto con su actual pareja, Bruna Biancardi, que será padre por quinta vez.

Neymar anuncia que será padre de una niña en un emotivo vídeo con sus hijos

Neymar anunció a través de sus redes sociales la noticia inesperada en pleno Mundial, pocos días después de que Brasil se estrenase en este torneo de selecciones con empate frente a Marruecos. El jugador del Santos se mostró emocionado al conocer que tendría un tercer hijo con su actual pareja: "Voy a enloquecer", afirmaba el extremo en un vídeo con interesantes detalles que cabe destacar.

Por un lado, Neymar aparece con las dos hijas que ya tiene, Mavie y Mel, de dos años y 11 meses, respectivamente. Además, en el vídeo entra en escena Davi Lucca, de 14 años, que el futbolista brasileño tuvo con Carol Dantes, su anterior pareja. Durante el mismo, los presentes aparecen jugando a las pinturas y cuando se quitan una máscara que le vendan los ojos descubren que es de color rosa, señal de que esperan una niña.

Neymar desata el show en pleno Mundial con su quinto hijo y bromea con sus 'Spice Girls'

Por otro lado, Neymar, que se recupera de su lesión, bromeaba tras conocer que sería padre por quinta vez afirmando que iba a "empezar una banda y a partir de hoy serán las Spice Girls", refiriéndose al sexo de los últimos tres hijos que ha tenido. Además, uno de los detalles más llamativos de la publicación es la ausencia de Helena, que es la hija que tuvo en julio de 2024 con la modelo Amanda Kimberlly.

Cabe recordar que el nacimiento de Helena provocó una ruptura momentánea entre Neymar y Amanda Kimberlly, pero ambos hicieron las paces con el tiempo y finalmente se casaron. En cualquier caso, el futbolista internacional con Brasil celebra que será padre por quinta vez, en un momento en el que se sigue recuperando de su lesión de grado II en el gemelo derecho, que le ha impedido estrenarse en este Mundial 2026.

Neymar acelera su cuenta atrás: apura su recuperación para reaparecer ante Haití o Escocia

Neymar sigue concentrado con Brasil a la espera de poder tener luz verde para volver a la convocatoria de Carlo Ancelotti. El jugador se lesionó el pasado 17 de mayo en un partido entre Santos y Coritiba y, desde entonces, ha sido baja para el resto de encuentros de su equipo, al igual que con la selección, que ha disputado dos amistosos y el primero del Mundial 2026, ante Marruecos.

Por ello, Neymar espera poder estar listo para el encuentro de este sábado 20 de junio ante Haití a las 2:30 (hora española), o al menos tener minutos y aportar nuevas opciones a Carlo Ancelotti durante el partido, que buscará la victoria tras el tropiezo de la primera jornada. De no llegar, el jugador de Santos podría poner el foco en el duelo ante Escocia del 25 del mismo mes, el último de la fase de grupos para Brasil.