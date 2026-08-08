Muere Jorge Messi, padre y representante de Leo Messi, a los 68 años

Jorge Messi, padre y representante de Leo Messi, ha fallecido a los 68 años en Rosario tras una larga enfermedad. Su figura fue clave en los primeros pasos del astro argentino y en su salto a Barcelona cuando apenas tenía 13 años

Jorge Messi ha fallecido hoy viernes a los 68 años en una clínica de Rosario, Argentina, después de atravesar un largo proceso de enfermedad. Por el momento no consta un comunicado oficial de la familia.

La noticia supone un duro golpe para Lionel Messi, que durante toda su trayectoria mantuvo una relación especialmente estrecha con su padre.Su fallecimiento llega después de unos meses especialmente complicados. Durante el Mundial de 2026, la salud de Jorge Messi ya había generado preocupación. En junio, la familia confirmó que atravesaba un problema médico y que permanecía bajo seguimiento, aunque pidió expresamente privacidad y negó las informaciones que entonces habían circulado sobre su supuesto fallecimiento. De hecho, Jorge llegó a recibir el alta hospitalaria el pasado 22 de junio y regresó a su domicilio en Rosario para continuar con su recuperación.

El padre que acompañó a Messi hasta Barcelona

La historia de Leo Messi no es nada sin la presencia de Jorge. Cuando el argentino todavía era un niño y comenzaba a destacar en las categorías inferiores de Newell's Old Boys, su padre estuvo a su lado durante una etapa marcada por las dificultades y por el tratamiento médico que necesitaba para su crecimiento.

En septiembre de 2000, cuando Leo tenía apenas 13 años, ambos emprendieron el viaje que terminaría cambiando sus vidas. Messi llegó a Barcelona para probar suerte en el club azulgrana y Jorge decidió quedarse junto a él durante los primeros meses.

Mientras el resto de la familia permanecía en Rosario, padre e hijo tuvieron que adaptarse a una nueva ciudad y a una situación completamente diferente. Aquellos primeros años estuvieron marcados por la incertidumbre, pero también fueron el comienzo de una carrera que acabaría llevando a Messi a la cima del fútbol mundial.

Con el paso del tiempo, el papel de Jorge fue cambiando. De acompañante y figura paterna durante los primeros años pasó a convertirse también en representante y gestor de buena parte de los asuntos profesionales de su hijo.

Una figura discreta detrás del fenómeno Messi

A pesar de estar inevitablemente ligado a uno de los deportistas más conocidos del planeta, Jorge Messi mantuvo generalmente un perfil discreto. Su presencia se hizo habitual en momentos importantes de la carrera de Leo, aunque rara vez buscó convertirse en protagonista.

Su función como representante le llevó a participar en decisiones relacionadas con la trayectoria profesional del futbolista y a gestionar diferentes aspectos de su carrera mientras Messi se transformaba en una estrella mundial.

Durante años estuvo presente en el entorno del jugador mientras este conquistaba títulos con el Barcelona, alcanzaba la cima con Argentina y continuaba su carrera posteriormente en el Paris Saint-Germain y el Inter Miami.

Su figura también estuvo estrechamente vinculada a uno de los momentos más importantes de la vida deportiva de su hijo: el Mundial de Qatar 2022. Jorge pudo acompañar desde la distancia y celebrar junto a su familia el título que Messi llevaba tantos años persiguiendo con Argentina.

Ahora, la historia familiar queda marcada por una pérdida que llega después de meses de preocupación por su estado de salud.

Jorge Messi deja atrás una vida ligada al fútbol, y una historia inseparable al lado de su hijo. Desde aquel viaje de Rosario a Barcelona cuando Leo apenas tenía 13 años hasta la consagración del argentino como campeón del mundo, su padre estuvo presente en buena parte del camino que convirtió a aquel niño en una leyenda.