Marc Cucurella, recién fichado por el Real Madrid, encuentra en Alella el escondite perfecto entre viñedos, arquitectura histórica y fiestas con sabor mediterráneo, un pueblo situado a unos 20 kilómetros de Barcelona

Marc Cucurella está siendo uno de los nombres propios actualmente en el mundo del fútbol por su reciente fichaje por el Real Madrid. Sin embargo, el lateral, también de la selección española, cuenta con un refugio perfecto para desconectar del ruido mediático que le acostumbra en un futbolista de su categoría. En este caso, hablamos de Alella, que se encuentra a 18 kilómetros al noroeste de Barcelona y cuenta con más de 10.000 habitantes.

Alella, el rincón mediterráneo que mezcla viñedos, arquitectura histórica y la Fiesta de la Vendimia

De hecho, según el INE, la población de Alella en 2025 era de 10.262 habitantes. Por otro lado, este municipio destaca especialmente por su paisaje, compuesto de viñedos, granjas, montañas y el famoso Parque de la Cordillera Litoral. Además, allí podrás visitar la Iglesia de Sant Feliu de Alella, que fue construida sobre una edificación románica y años más tardes se llevaron acabo dos ampliaciones.

Por otra parte, en Alella se encuentra uno de los ejemplos más importantes de la arquitectura ecléctica e historicista, como es la antigua torre del Gobernador, que antes se llama los Escolapios. En el municipio de Marc Cucurella podrás disfrutar de senderos como el del Parc Natural de la Serralada Litoral, que ofrece rutas para senderistas y ciclistas, con vistas espectaculares al Mediterráneo.

Además, Alella cuenta con una cultura especial con los vinos. En este municipio, los vinos que se fabrican son blancos, pero en cada vez más bodegas son elaborados con otras variedades y tipos de vinos. Por ello, el pueblo de Marc Cucurella lleva a acabo la Fiesta de la Vendimia, que suele tener lugar el segundo fin de semana de septiembre. Esta fiesta consta de tres días de celebración en los que se realizan pisada de uvas con los pies.

Alella, entre paellas y homenajes: un pueblo que combina fiestas únicas y clima mediterráneo

Sin embargo, no es la única fiesta que tiene lugar en el pueblo de Marc Cucurella, ya que Alella celebra también el 'Aplec' del Arroz, dónde se compite por la mejor paella, además de la fiesta mayor de Sant Feliu y la Fiesta de Homenaje a la Vejez, que lo llevan acabo en honor de los abuelos y abuelas de la población. Por otro lado, Alella guarda un espacio personal y artístico como es el Can Manyé.

El clima es otro de los atractivos del municipio de Marc Cucurella. Alella suele tener veranos secos e inviernos muy moderados, con precipitaciones escasas en su mayoría. Sin embargo, su cercanía al mar provoca que haya días de verano que sean frescos, al mismo tiempo que en la temporada de invierno no haya heladas en el pueblo. Cabe recordar que Alella es un municipio meridional de la parte superior de Maresme, que se encuentra relativamernte cerca de la costa y de Barcelona.

Por ello, Alella es un municipio que puede ser visitado en cualquier momento del año, aprovechando el senderismo por el Espacio de Interés Natural, cercano a la cordillera litoral. Sus más de 10.000 habitantes disfrutan en cada estación del año del clima que tiene el pueblo de Marc Cucurella, que podría estar de visita en el mismo una vez finalizado su participación en el Mundial con España, dónde viene de empatar en su debut.