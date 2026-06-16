El nuevo parte médico de Carlos Alcaraz y sus tres fechas para reaparecer

El murciano ya corre sin ninguna protección en su muñeca derecha y, ahora, apuntan que ya tiene en el calendario tres torneos en rojo para regresar al circuito. Y, por si esto fuera poco, esta semana tiene la revisión de su lesión

El primer frenazo en seco en la carrera de Carlos ha llegado a sus 23 años. Ocurrió en Barcelona, en el Conde de Godó, y con él sus aspiraciones de volver a ser el número uno del mundo se han ido al traste.

Pero, poco a poco, el panorama se va esclareciendo. Lo pidió Andre Agassi hace unos días, que su equipo de trabajo diera un parte médico oficial o que alguien de su entorno saliera a la palestra para informar sobre su recuperación.

Y es que ya son muchos los torneos en los que no ha participado y la espera se le está haciendo larga a más de uno. Se bajó del Mutua Madrid Open, Masters 1000 de Roma, Roland Garros y, ahora, de Queen’s y Wimbledon.

Una semana decisiva para Carlos Alcaraz

Carlos Alcaraz ya está empezando a ver la luz al final del túnel. El otro día publicó una sesión de cardio con su preparador físico en la que se le veía ya corriendo sin muñequera ni protección alguna en su muñeca derecha.

Y, ahora, según ha informado RNE, Alcaraz tiene una semana clave en su reaparición. Al murciano le toca visitar al doctor Cotorro en Barcelona para revisar la lesión que sufre. Ya han pasado hace dos meses y medio y todas las partes desean saber cómo va la misma.

Ahora la incógnita está en si harán esta vez público el parte médico oficial o seguirá manteniéndolo en secreto el de El Palmar.

Los torneos que ya tiene en el horizonte Carlos Alcaraz

Según ha publicado dicho medio mencionado anteriormente, Carlos Alcaraz tiene subrayado en rojo en su calendario tres fechas para poder regresar: el ATP 250 de Los Cabos, el ATP 500 de Washington y el Masters 1000 de Canadá, que este año será en Montreal.

El primero de ellos comienza el 27 de julio, es de categoría ATP 250 y el murciano nunca ha hecho acto de presencia en él.

El segundo sería el ATP 500 de Washington, que tiene lugar en las mismas fechas que Los Cabos, y es considerado uno de los ATP 500 más competitivos del circuito por el nivel de los jugadores presentes.

Y el tercero sería la última opción porque también el nivel sería más exigente para reaparecer después de tanto tiempo fuera de las pistas. El Masters 1000 de Canadá es el primero de relevancia de la gira de pista dura norteamericana. Eso sí, es uno de los le falta en su vitrina. Dicho certamen tiene previsto comenzar entre el 5 y el 6 de agosto.

Cabe recordar que en tierras estadounidenses le tocará defender los 1000 puntos en Cincinnati como vigente campeón, y los 2000 del US Open, donde también se coronó en 2025.

Y mientras tanto... en la Casita de Bud Bynny

Pero como siempre ha dicho Carlos, todo en su vida no es el tenis. Y mientras llega el momento de su reaparición en el circuito, el murciano sigue aprovechando los ratos libres de su agenda, que ahora son más. Sin ir más lejos, acudió a uno de los conciertos que de Bad Bunny en Madrid y las cámaras le pillaron en el interior de la polémica 'La Casita' que el cantante ha colocado en sus escenarios.

Cabe recordar que el cantante puertorriqueño invita a diversas personalidades a que se contoneen con sus canciones en un ambiente VIP. Y ahí se vio al murciano junto al futbolista Sergio Reguilón, disfrutar del concierto.