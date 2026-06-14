Rafa Jódar se abona a la filosofía de Simeone y una muela del juicio deja fuera de Queen's a otro español

La armada española en la previa de Wimbledon contará sólo con dos representantes. Y uno de ellos ya se ha estrenado con derrota en esta gira de hierba

El tenista Jaume Munar, número 44 del mundo, se ha caído del torneo de Queen's, que se disputa en Londres sobre hierba, por culpa de una muela del juicio.

El mallorquín, de 29 años, que el año pasado cayó en segunda ronda ante Carlos Alcaraz, en un encuentro que superó las tres horas, iba a arrancar la competición este lunes ante el estadounidense Tommy Paul.

Tras anunciar la retirada, Munar ya se encuentra en Mallorca para recuperarse de la dolencia y poder participar en Wimbledon, tercer Grand Slam de la temporada que tendrá lugar del 29 de junio al 12 de julio.

Con la baja del balear, Rafa Jódar, que juega su primer torneo como profesional en esta superficie, y Alejandro Davidovich serán los dos representantes españoles y se verán las caras en primera ronda con el peruano Ignacio Buse y al británico Cameron Norrie, respectivamente.

Rafa Jódar se abona a la filosofía de Simeone

El tenista español Rafa Jódar, número 23 del ranking ATP, subrayó que el torneo de Queen's supone su reencuentro con la superficie de hierba, donde no juega desde hace dos años y que será el primero sobre pasto como profesional, por lo que su intención es coger experiencia para adaptarse lo más rápido posible.

"No he jugado mucho en hierba, pero me estoy sintiendo muy bien. Estoy muy contento por como esta yendo la preparación y estoy haciendo todo lo posible para que el debut vaya bien. Voy a ir partido a partido y a coger experiencia para adaptarme a esta superficie", expresó Jódar en una entrevista concedida a la agencia EFE.

. Mi juego se puede adaptar muy bien, pero todavía queda mucho por aprender para hacerlo lo mejor posible", completó.El madrileño, que no juega desde que perdió en los cuartos de final de Roland Garros, inicia su periplo este lunes por el cuadro principal con el duelo de primera ronda contra el peruano Ignacio Buse.

descansando tras Roland Garros. Aproveché para ir a ver a familiares y a amigos. Me sirvió para recargar pilas", confesó.Jódar jugará este evento, el primero que disputa como profesional en esta superficie, como preparación para Wimbledon, que arranca una semana después, también en Londres.

Davidovich llega tras sufrir su primer varapalo en hierba

El otro representante español, Alejandro Davidovich Fokina, número 22 del ranking ATP, recalcó que viene al torneo de Queen's, que se disputa sobre hierba, sin "ninguna expectativa", aunque subrayó que va a dar lo mejor de él y que será difícil ganarle."Me encuentro bien. Estoy tranquilo y estamos trabajando muy bien, aunque es verdad que la hierba es impredecible y los partidos pueden cambiar en cualquier momento. Vengo sin ninguna expectativa. Puedo perder en primera ronda como ganar partidos, pero vengo a dar lo mejor de mi", expresó el español a EFE antes de su debut el próximo lunes ante el local Cameron Norrie.

Los partidos en hierba se diferencian por muy pocos detalles y vengo a dar lo mejor de mi. Estoy tranquilo porque estoy trabajando bien y voy a ser competitivo. Van a tener que jugar bien para ganarme", completó.

Davidovich, que viene de perder su primer partido en hierba ante el italiano Mattia Belucci en Stuttgart, afirmó que ese partido le sirvió para ganar confianza y explicó que esta superficie le viene muy bien para su juego.