El tenis español sufre un duro mazazo para Wimbledon

La cántabra Cristina Bucsa, finalmente, no podrá participar en el Grand Slam británico, por lo que armada española femenina pierde en tierras británicas a su mejor clasIficada en el ranking WTA

Todavía no ha comenzado Wimbledon y el tenis español ya ha sufrido un duro mazazo. A la baja de su primera espada en el circuito español, Carlos Alcaraz, ahora hay que sumarle también la de su mejor clasificada en el WTA: Cristina Bucsa.

La tenista cántabra ha anunciado que se baja del tercer Grand Slam de la temporada, una ausencia que especialmente dolorosa por el gran momento que atravesaba y por el peso que tenía dentro de la representación española en el cuadro femenino.Bucsa se había consolidado durante los últimos meses como la mejor española del ranking WTA. La conquista de su primer título individual en Mérida le permitió alcanzar la mejor posición de su trayectoria en dicha tabla. Y, ahora, llegaba a la gira de hierba con la ilusión de seguir creciendo sobre una superficie que siempre ha encajado bien con sus características.

Sin ir más lejos, el curso pasado alcanzó la tercera ronda en Wimbledon, la mejor actuación de carrera en dicho certamen. Por el camino venció a algunas rivales de la talla de Donna Vekic. Un papel que le permitió sumar 130 puntos WTA en individuales y que, ahora, los perderá directamente al no poder defenderlos.También habrá consecuencias en la clasificación de dobles. Bucsa ocupa actualmente una posición de privilegio en la especialidad, donde llegó a situarse entre las veinte mejores del mundo y donde ha cosechado algunos de los mayores éxitos de su carrera, incluido el bronce olímpico junto a Sara Sorribes. En la pasada edición de Wimbledon cayó en segunda ronda de dobles.

La cántabra está sufriendo una temporada llena de problemas físicos, por lo que su equipo de trabajo y ella han coincidido que lo mejor es parar para recuperarse al cien por cien de todas esas molestias y encarar la segunda parte del calendario con algo más de garantías. Pero, sin duda, su baja en Wimbledon deja más huérfana a la arma española en el tercer 'Major' de la temporada.

Jaume Munar no levanta cabeza

El belga Zizou Bergs ha superado por 6-2 y 6-4 en una hora y 21 minutos al español Jaume Munar, que en el torneo sobre hierba de Eastbourne (Reino Unido), de categoría 250, sufrió su cuarta derrota seguida y la tercera eliminación en la ronda inicial de un torneo del circuito ATP.

El balear no gana un encuentro desde la tercera ronda de Ginebra, sobre tierra, cuando batió al estadounidense Nishesh Basavavareddy y al argentino Francisco Comesaña. Después, cayó contra Mariano Navone. Fue su recorrido más amplio en los últimas competiciones porque en Roland Garros, en Bolduque y ahora en Eastbourne no logró superar el primer tramo.

Además, no ha ganado partido alguno en hierba en este 2026 el jugador balear, que había vencido a Bergs en el anterior duelo que ambos disputaron, en el Abierto de Estados Unidos del 2025. Bergs, que consiguió su primera victoria en hierba de la temporada, jugará en segunda ronda contra el ganador del partido entre el estadounidense Aleksandar Kovacevic o alemán Daniel Altmaier.