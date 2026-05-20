Bouzas y Munar ilusionan al tenis español antes de Roland Garros

Los tenistas españoles sacan adelante sus compromisos y ya se encuentran en cuartos de final de los torneos de Ginebra y Rabat

El tenista balear Jaume Munar parece estar recuperando su mejor forma justo a tiempo de afrontar el segundo Grand Slam de la temporada.

En el mejor momento de su carrera, una lesión le apartó dos meses del circuito y, aunque regresó en el Conde de Godó, ha tenido que vivir un proceso de readaptación en sus primeros partidos, que parece estar ya dejando atrás.

La pasada semana alcanzó las semifinales en Valencia, en un ATP Challenger que contó de forma mayoritaria con tenistas del Top-100. Y en ésta ya se encuentra en cuartos de final del ATP 250 de Ginebra después de derrotar en octavos, por un doble 6-4 al argentino Francisco Comesaña.

El jugador español se mostró muy seguro con su servicio y no concedió ninguna opción de rotura a su contrincante, cometió muchos menos errores y aprovechó dos de las cinco opciones de 'break' que le concedió Comesaña para hacerse con cada una de las mangas. Y con el partido.

La mejor versión y su mayor experiencia en estas lides apareció con el 4-4 del primer set, cuando rompió por primera vez el saque de su rival. Y, posteriormente, aprovechó la inercia para romper de inicio y mantener su ventaja hasta el final. Este jueves se verá las caras con otro argentino, Mariano Navone, que hoy ha ganado por el mismo resultado al británico Cameron Norrie.

La sorpresa ha saltado hoy con la eliminación del primer cabeza de serie en Ginebra, Taylor Fritz, a manos del australiano Popyprin (6-4 y 6-4). También ha perdido Stefanos Tsitsipas ante Learner Tien (7-6 y 7-6), aunque eso ya empieza a ser algo normal.

Jessica Bouza remonta un partido loco en Rabat

Si Munar ganó con firmeza, Jessica Bouzas lo ha hecho remontando en el WTA de Rabat, en un partido donde estaba contra las cuerdas ante la francesa Fiona Ferro.

La tenista gallega había perdido claramente el primer set y aguantó en el segundo como pudo para llevarlo al 'tie break'. Tras apuntarse éste con facilidad, Bouzas encaró la tercera manga con más confianza y pudo con Ferro por 2-6, 7-6 (2) y 6-3.

Tras una primera manga en la que Bouzas perdió hasta tres veces su saque, la segunda fue una locura, con hasta ocho 'breaks' y muchas alternativas que depararon en el mencionado 'tie break'. Ahí, la española tomó ventaja de entrada (3-0) y no la cedió.

Dos rápidas roturas de la española en la tercera manga le permitieron afrontar con comodidad un set que fue el definitivo. Tras la victoria, se enfrentará en cuartos de final con la ganadora del duelo entre la croata Petra Marcinko y la ucraniana Yelyzaveta Kotliar.