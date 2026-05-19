Pleno masculino español en el arranque de la semana del circuito ATP

Jaume Munar se suma a Davidovich y gana en su debut, en su caso en el ATP 250 de Ginebra; cara y cruz con Bouzas y Bucsa en el circuito WTA

Cara y cruz en el circuito femenino y pleno masculino en primera ronda en el arranque de los torneos previos a Roland Garros esta semana. El malagueño Alejandro Davidovich abrió la semana con su triunfo del lunes ante Corentin Moutet, que le llevará a enfrentarse este miércoles en Hamburgo a Alex de Miñaur.

En la jornada del martes empezaba en el ATP 250 de Ginebra el otro tenista español que juega esta semana, más allá de los numerosos representantes que están disputando la previa de Roland Garros. Jaume Munar, que venía de alcanzar las semifinales del ATP Challenger de Valencia la semana pasada, empezaba con un claro triunfo su andadura en Suiza tras ganar por 6-0 y 6-3 al joven norteamericano Nishesh Basavareddy.

El tenista balear apenas concedió opciones a su rival al resto y acabó dominando el partido con más comodidad de lo esperado. Su próximo rival será el argentino Francisco Comesaña, que llegaba de la previa y que derrotó el lunes en primera ronda del cuadro final a Valentin Royer (3-6, 6-3 y 6-4).

El único duelo entre ellos fue en pista rápida y tuvo como ganador al suramericano, que superó a Munar por un doble 6-4 en primera ronda del pasado Master 1.000 de Cincinnati.

Cristina Bucsa vuelve a perder en primera ronda

Si en el circuito masculino todo son satisfacciones por ahora, el femenino ha empezado con una alegría y dos decepciones. La última la ha dado Cristina Bucsa, quien sin apenas poder descansar y acoplarse tras jugar la final de dobles del WTA 1.000 de Roma este domingo ha tenido que afrontar el martes por la mañana su debut en el WTA 500 de Estrasburgo.

Lo hacía ante la tenista china Shuai Zhang, actual 74 del mundo, y empezaba por delante, pero el partido se le hacía muy largo y acababa cayendo por 2-6, 7-6(7) y 7-5.

La tenista española tuvo opciones de ganar el partido en esa igualada segunda manga y, pese al palo que supuso perderla, se mantuvo en el encuentro en la tercera, en la que se sucedieron las roturas por ambas partes, pero Bucsa acabaría cayendo tras dos horas y media de juego.

Jessica Bouzas se pasea y sufre

Si una decepción llegó en Francia, la alegría lo hizo desde la capital de Marruecos, Rabat, donde la gallega Jessica Bouzas disfrutó de un buen arranque de torneo ante la tenista sueca Lisa Zaar, a la que derrotó por 6-0 y 7-5 en una hora y veinte minutos.

Tras un primer set que duró poco más de 20 minutos, Zaar reaccionó en la segunda manga, en la que rompió por dos veces el saque de la gallega y le obligó a ganarle en un tramo final en el que necesitó hasta siete bolas de partido para poder cerrarlo.

En Rabat cayó la otra española presente, una Ángela Fita que cedía en primera ronda por 6-4 y 6-2 ante la ucraniana Yuliia Starodubtseva.