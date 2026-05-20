La Armada española deja huella en Roland Garros y mete a siete representantes en segunda ronda

Roberto Carballés y Pedro Martínez se unen a Llamas y Moro para hacer un pleno de los españoles; en chicas, caen cuatro de las siete tenistas con las que partida España en París

Roland Garros cerró este martes su primera ronda de la fase previa y lo hizo con hasta siete tenistas de la Armada española presentes, que vieron cómo se mantenía el pleno en el cuadro masculino y seguían produciéndose bajas en el femenino, donde sí pasaron ronda la canaria Kaitlin Quevedo y la catalana Guiomar Maristany.

Si en la primera jornada ya habían accedido a la segunda ronda el jerezano Pablo Llamas y el madrileño Alejandro Moro, en esta segunda secundaron sus pasos en París el también andaluz Roberto Carballés y el valenciano Pedro Martínez, dos habituales de las fases finales de los Grand Slam en los últimos años que han caído en el ránking.

El tenista granadino no lo tuvo fácil pese a ganar al argentino Lautaro Midón por 6-4 y 7-6. En un partido con hasta nueve roturas de servicio y muchos vaivenes, se le podría haber complicado mucho al español de no haber ganado el 'tie break' de la segunda manga.

Pedro Martínez, por su parte, se impuso a uno de los jóvenes más prometedores de circuito, el japonés Rei Sakamoto, al que superó por 6-2 y 7-5. El partido dio que hablar más por lo que se vivió al final que por el mismo, ya que en el juego, el valenciano fue el claro vencedor.

Pedro Martínez casi llega a las manos con Sakamoto

La tensión de los últimos juegos, no obstante, se trasladó al saludo en el centro de la red y tras una acalorada discusión, en la que casi llegan a las manos, el árbitro tuvo que bajar de la silla a poner paz y que la pelea no llegara a mayores.

En el cuadro femenino se vivieron más derrotas que victorias entre las representantes españolas en una jornada en la que Kaitlin Quevedo tuvo que remontar y ganar en el tramo final a la italiana Nuria Brancaccio (4-6, 6-1 y 7-5) para alcanzar la segunda ronda de esta fase previa.

También ganó la barcelonesa Guiomar Maristany a la francesa Julie Belgraver, aunque su partido fue más plácido que el de la tenista canaria (6-4 y 6-1).

Irene Burillo plantó cara frente a la búlgara Viktoriya Tomova, a la que llegó a igualar un set antes de caer por 6-2, 4-6 y 6-2. La catalana Marina Bassols y la almeriense Eva Guerrero, por su parte, poco pudieron hacer ante la gala Amandine Monnot y la argentina Luisina Gionannini, respectivamente.

Quevedo y Maristany se unen así en la segunda ronda de esta fase de clasificación de Roland Garros a Leyre Romero, que logró el pase el día anterior.