El tenis femenino se vuelca con Vondrousova
La tenista germana ha recibido un fuerte castigo tras saltarse un control antidoping a finales de 2025
Dura sanción la que ha recibido Marketa Vondrousova. La ITIA le ha impuesto un castigo de 4 años sin jugar al tenis después de saltarse un control antidoping a finales de 2025.
Una decisión que ha sido muy cuestionada por todo el circuito WTA. Y algunas de sus compañeras ya le han mostrado su apoyo a través de las redes sociales.
Según la propia protagonista de la historia jamás se ha dopado, e incluso reconoce que se hizo el control tres días después y dio negativo. Pero el cambio de versión hasta por dos veces le ha pasado factura. Primero dijo que el motivo fue que la persona que acudió a hacerle el control llegó tarde y, luego, que no quiso abrir la puerta porque era tarde, tenía miedo y problemas de salud mental.
Tenistas de la talla de Marta Kostyuk, Sorana Cirstea, Paula Badosa, Eva Lys u Ons Jabeur le han mandado ánimo.
El contundente mensaje de Eva Lys tras la sanción a Vondrousova
Su compatriota Eva Lys ha sido una de las que se ha mojado con la sanción y ha usado la cuenta X para manifestar su opinión: "Esto es una completa locura. Mucho cariño para Marketa…".
Ahora la incógnita es si, después de cuatro años, podrá y querrá retomar su carrera: Su carrera se frenará en seco, y habrá qué ver qué sigue para ella después de confirmar esos problemas de salud mental que le habían hundido en un pozo sin fondo estos últimos meses.
La carta de Marketa Voundrousova
"Nunca pensé que escribiría algo así. Y, sinceramente, no desearía a nadie lo que he vivido durante los últimos meses. Despertar cada día con incertidumbre, miedo y la sensación de que estás perdiendo el control sobre tu propia vida es algo difícil de poner en palabras. Ha sido un periodo increíblemente agotador y doloroso que me afectó mucho más profundamente de lo que jamás podría haber imaginado.
El tenis ha sido toda mi vida. Desde el momento en que tomé una raqueta por primera vez siendo una niña, pasando por miles de sesiones de entrenamiento, lesiones, regresos y momentos que solo podía soñar en aquel entonces. Me dio todo. Y yo le di todo de vuelta.
Nunca me dopé y nunca di positivo. A lo largo de toda mi carrera, me he sometido a innumerables controles antidopaje y siempre he salido a la cancha con la conciencia tranquila. Apenas tres días después del incidente que finalmente cambió mi vida, me volvieron a hacer un test. El resultado fue negativo, al igual que todos los tests anteriores.
Los últimos siete meses han sido los más difíciles de mi vida. Siete meses de espera. Siete meses de incertidumbre. Siete meses de lucha. Siete meses esperando cada día que todo saliera bien al final. En cambio, se convirtieron en meses llenos de miedo, impotencia y agotamiento. Un tiempo en el que tuve que abrir mi vida privada de maneras que la mayoría de las personas sólo compartiría con sus seres más cercanos. Un tiempo en el que hice todo lo que estaba en mi poder para demostrar que no tenía nada que ocultar. Cooperé. Respondí a todas las preguntas. Proporcioné todo lo que se me pidió. Declaré ante el tribunal e hice todo lo posible por explicar lo que sucedió. Di todo lo que tenía. Cada gota de mi energía, fuerza y convicción.
Incluso durante estos siete meses, continué cumpliendo con todas mis responsabilidades como atleta profesional. Cada día, actualizaba mi información de paradero para poder ser sometida a pruebas en cualquier momento. Y me realizaron pruebas. Todas las pruebas durante este período fueron negativas, al igual que todas las pruebas a lo largo de mi carrera. Todo este proceso me cambió. Las noches sin dormir. La ansiedad. Los días en los que era difícil funcionar con normalidad. Los momentos en los que me sentía completamente impotente. Una de las cosas más difíciles fue aceptar el hecho de que el futuro de la carrera que había construido durante toda mi vida ya no estaba en mis manos. Todo el tiempo, esperas que la verdad sea suficiente. Que todo se explique. Que si eres honesta, cooperativa y haces todo lo que puedes, será suficiente. Pero a veces no lo es.
El deporte profesional significa aceptar reglas y controles. Siempre los he respetado y entiendo por qué existen. Solo deseo que nunca pierdan su humanidad. Y que aquellos responsables de hacer cumplir las reglas sean evaluados bajo los mismos estándares.
Hubo muchos momentos en los que sentí que ya no tenía fuerzas para continuar. Por eso me enorgullece que nunca nos rendimos y luchamos hasta el último día por lo que creíamos. Hoy, sin embargo, no puedo decir qué sigue. Los últimos siete meses han dejado marcas que no desaparecerán de la noche a la mañana. Me quitaron la alegría, la confianza y el sentido de seguridad que una vez tuve. Y, honestamente, no sé cuánto tiempo llevará recuperar esas cosas nuevamente.
Lo que sí sé es que hice todo lo que estaba dentro de mi poder. Que a lo largo de mi carrera y durante estos meses tan difíciles, actué según mi conciencia. Y que, pase lo que pase en el futuro, siempre podré decir eso. Gracias a mi familia. Gracias a mis amigos. Gracias a todos los que se mantuvieron a mi lado cuando habría sido más fácil alejarse. Me mostraron lo que realmente importa en la vida. Los títulos, trofeos y victorias eventualmente se desvanecen. Las personas que permanecen a tu lado cuando tu mundo se desmorona, no. Y por eso, siempre estaré agradecida. Hoy, honestamente, no sé qué viene después. Por primera vez en mi vida, no tengo un plan. Por primera vez en mi vida, no sé hacia dónde conduce el camino que tengo por delante.
Los últimos siete meses me han quitado más de lo que jamás pensé que podrían. Me cambiaron. Dejaron heridas que no desaparecerán de la noche a la mañana. Y honestamente, no sé cuánto tiempo me llevará volver a ser la persona que era antes de todo esto. Pero no lo tomaron todo. No me quitaron la persona que soy. No me quitaron los valores en los que creo. Y no me quitaron a las personas que me acompañaron durante los meses más oscuros de mi vida. Ahora mismo, eso es a lo que me aferro.
Porque aunque este capítulo termine con más dolor del que jamás imaginé, no borra quién soy, en qué creo ni todo lo que di a este deporte. Todavía sé quién soy. Y ninguna decisión puede quitarme eso".