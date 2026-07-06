Wimbledon sigue soñando con su héroe local

El tenista Arthur Fery, de 23 años, sigue aprovechando al máximo la invitación que recibió del Grand Slam británico. Ahora, se ha cargado al búlgaro Grigor Dimitrov y ya tiene su billete sellado para los cuartos de final

Arthur Fery, ubicado en el puesto 114 del mundo, invitado por la organización, alargó el sueño británico y se situó, delante de un público entregado, en los cuartos de final de Wimbledon tras eliminar al búlgaro Grigor Dimitrov, superado por 7-5, 3-6, 4-6, 6-4 y 7-6(10-7).

Dimitrov tuvo el partido encarrilado pero no pudo con el entusiasmo del británico, héroe local, que se aferró a sus opciones y mostró una gran variedad de virtudes sobre hierba que le llevaron a los cuartos de final donde espera ya al italiano Flavio Cobolli que previamente se deshizo del australiano Alex de Miñaur por 7-5, 7-6(4) y 6-3.

La presente edición es la quinta presencia en un Grand Slam para Fery. Cuatro de ellas han sido en el All England Club, invitado. No pasó de primera ronda ni en el 2023 ni en el 2024 y el pasado año alcanzó la segunda. Igual que en el Abierto de Australia del 2025 donde superó, precisamente a su próximo rival, Cobolli y cayó en el siguiente partido contra el argentino Tomás Martín Etcheverry.

Ese el bagaje del jugador de 23 años de nacionalidad británica y origen francés que por primera vez está en los cuartos de un grande. Sin título ni final alguna, se erigió en el sexto tenista británico que se sitúa entre los ocho supervivientes del cuadro masculino después de Andy Murray (10 participaciones en cuartos de final de Wimbledon), Tim Henman (8), Cameron Norrie y Roger Taylor (ambos con 2) y Greg Rusedski (una).

Una invitación muy bien aprovechada

Es Fery el primer jugador británico invitado, hombre o mujer, en alcanzar los cuartos de final de un Grand Slam tras conseguir su sexta victoria en un Grand Slam.

El mejor resultado de Fery en 2026 es alcanzar sus primeros cuartos de final en un torneo del circuito profesional como invitado en Queen's, donde derrotó a Toby Samuel y Adrian Mannarino antes de caer ante Francisco Cerundolo. También alcanzó la segunda ronda como invitado en Eastbourne (derrotó a Roman Andres Burruchaga y perdió a Juan Manuel Cerundolo).

El 114 actual es el mejor ranking de Fery que estuvo dos veces con break abajo en el cuarto set y que amargó al exnumero tres del mundo tras cuatro horas de partido.

“Ha sido mi primera vez en esta pista", dijo tras ganar a Dimitrov en la pista central. "He jugado cinco sets contra una leyenda de este deporte. Crecí a cinco minutos de aquí y está el más grande, probablemente, de todos los tiempos en la primera fila", dijo en alusión a Roger Federer un Fery emocionado.

Taylor Fritz no perdona en la hierba

Antes de este partido, el estadounidense Taylor Fritz plasmó su talento en hierba y se impuso en tres sets (7-6(1), 6-4 y 6-4) al kazajo Alexander Bublik para alcanzar, por cuarta vez, los cuartos de final de Wimbledon.

El estadounidense, semifinalista en el 2025, volvió a frustrar la progresión de Bublik que acumula ya dos intentos por atravesar los octavos, siempre sin éxito. Intentó alcanzar cuartos en el 2023 y ahora, en el 2026, y en ambas se quedó en la cuarta ronda del All England Club.

Fritz demostró su habilidad en hierba. Ganó por quinta vez en nueve enfrentamientos al kazajo, al que siempre ha superado en esta superficie, como en Eastbourne en el 2022 y más recientemente, semanas atrás, en Stuttgart.

El primer duelo entre ambos en un Grand Slam fue para el estadounidense que encuentra la forma con el paso de los partidos y que ha dejado atrás la lesión en la rodilla izquierda que le mantuvo apartado del circuito durante meses. Ahora tiene más cerca la semifinal que consiguió el pasado año, su techo en Wimbledon.

En una hora y 41 minutos solventó el compromiso Fritz en la pista 1 del recinto. En su tercer cuarto de final consecutivo en Londres se enfrentará al ganador del choque entre el alemán Alexander Zverev y el checo Jiri Lehecka.

Desde la temporada pasada, el estadounidense acumula veinticuatro victorias y solo cuatro derrotas en hierba. Séptima clasificación para cuartos en un Grand Slam y victoria 65 en su carrera ante un top 20.

Cobolli se carga a De Miñaur

Por último, cabe destacar el buen momento que sigue atravesando el italiano Flavio Cobolli, finalista en Roland Garros semanas atrás. Ahora, en la hierba de Londres, en Wimbledon, ya tiene su billete para cuartos de final tras ganar al australiano Alex de Miñaur, quinto favorito (7-5, 7-6(4) y 6-3).

Por segundo año seguido el transalpino está entre los ocho mejores del torneo londinense. Es el tercer jugador en la historia del tenis italiano en alcanzar los cuartos de final en múltiples ediciones del torneo junto a Jannik Sinner y Nicola Pietrangeli, después de superar al oceánico tras dos horas y 35 minutos de encuentro.

Flavio Cobolli, que se impuso al número seis del mundo sin perder un solo set, jugará en cuartos con el británico Arthur Fery.