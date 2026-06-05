Un virus empuja a Cobolli a la final de Roland Garros

Matteo Arnaldi anuncia su retirada poco antes de la segunda semifinal de Roland Garros y se despide tras haber logrado la mayor proeza del vigente Grand Slam

Tras batir un récord y hacer una proeza que se recordará en años, Matteo Arnaldi no pudo culminar la gesta y ha anunciado su retirada de las semifinales de Roland Garros a poco más de media hora de que comenzase su encuentro ante su compatriota Flavio Cobolli.

La culpa: de un virus. El propio Arnaldi confirmaba que había pasado una mala noche y que, viendo la situación física con la que afrontaba el encuentro, lo mejor era retirarse. Eso propicia la clasificación de Flavio Cobolli para su primera final de Grand Slam, donde se enfrentará al alemán Alexander Zverev, que se había deshecho poco antes del checo Jakub Mensik.

"La última noche no he podido dormir y he vomitado varias veces", desvelaba el tenista de San Remo, quien aclaraba que estaba muy mal y que, por ello, había renunciado al partido más importante de su carrera deportiva. "Claro que no quería retirarme de una semifinal de Grand Slam, pero me siento débil y no he podido ni comer, ni beber ni moverme. Es una sensación parecida a la que tuve el año pasado en Acapulco", señalaba el jugador italiano, que compareció con Flavio Cobolli, aunque separados en la mesa, por si el virus es contagioso.

Arnaldi se va tras subir 70 puestos en el ránking

Hasta esta semifinal, Matteo Arnaldi había vivido una de esas proezas heroicas que tanto gustan en el deporte. El tenista transalpino partía desde fuera del Top-100 y ha acabado en París entre los cuatro mejores... y como 34 del mundo.

Una lesión en el pie sufrida a finales de la pasada temporada condicionó su rendimiento en los primeros meses de 2026. Ganó dos partidos de los primeros once que disputó este año. Resurgió hace unas semanas en el ATP Challenger de Cagliari, ofreció un buen rendimiento en el Master 1.000 de Roma, donde cayó en tercera ronda ante Rafa Jódar y afrontó este Grand Slam como 104 del ránking ATP.

Hasta llegar aquí ha derrotado a nombres importantes, como el exfinalista en 2021 Stefanos Tsitsipas o el norteamericano Frances Tiafoe, aparte de a un Matteo Berrettini que se retiró por lesión cuando disputaban su partido de cuartos de final. Ahora, al que le ha tocado vivir el amargo sabor de la retirada ha sido a él.

Cobolli casi se echa a llorar cuando lo supo

Si la cruz fue para Arnaldi, la cara le tocó a un Flavio Cobolli que llega a la final sin desgaste, pero también sin jugar en cuatro días. Lo que puede ser positivo o negativo.

El propio tenista florentino narraba en rueda de prensa cómo había conocido la retirada de su amigo y compatriota. "Vino Matteo a decírmelo hace una hora y casi me pongo a llorar porque él es una inspiración para nosotros por lo buena persona que es. Estaba listo para jugar este partido. Estoy muy triste por Matteo", señalaba Cobolli, quien no se ve con ventaja en la final por haber descansado mientras Zverev tenía que sufrir un duro partido con Mensik. "Voy a estar casi cuatro días sin jugar y espero que, al menos, me ayude el llegar más fresco", afirmaba el nuevo Top-10 del ránking mundial.

Flavio Cobolli se cruzará ahora con un rival que ya le derrotó en Roland Garros el año pasado, en tercera ronda. Y que también le ha ganado recientemente en los cuartos de final del Mutua Madrid Open. Aunque, entre medias, el italiano pudo saborear una importante victoria en las semifinales de Múnich, donde acabaría perdiendo la final ante el norteamericano Ben Shelton. Aún hay un partido más entre ambos, el pasado año en Halle, y también lo ganó el alemán, que domina el cara a cara por 3-1. Aunque este último duelo fue en hierba...