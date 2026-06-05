Alexander Zverev no quiere más excusas en Roland Garros

Concentrado en su objetivo de ganar su primer Grand Slam, el tenista alemán vence en cuatro sets a Jakub Mensik y se convierte en el primer finalista en París

Alexander Zverev se mantiene firme en su carrera por alcanzar el primer Grand Slam de su carrera y ya está en la final de Roland Garros después de derrotar en cuatro sets al joven checo Jakub Mensik, al que ha vencido por, 7-5, 6-2, 3-6 y 6-3 en 3 horas, y se encuentra a un paso de romper su maleficio en los 'grandes'.

Tras la eliminación prematura de Jannik Sinner y la ausencia de Carlos Alcaraz todas las miradas -y la presión- se pusieron en el tenista alemán. Sometido por los dos mejores tenistas del circuito en los últimos tiempos, esta edición de Roland Garros se le presentaba en ese momento como su gran oportunidad de ganar un grande, algo que no había logrado hasta ahora.

Ante esto, Zverev lo tuvo claro. Se concentró en sí mismo y se aisló del ruido exterior. "sólo me concentro en mi juego", ha reiterado una y otra vez a lo largo de la última semana. Por el camino fue sometiendo con autoridad a todo el que se cruzaba por delante. Lo hizo con Rafa Jódar en cuartos y ahora lo ha hecho en semifinales con Mensik, por 7-5, 6-2, 3-6 y 6-3, en 3 horas de juego.

Aún le espera el último escalón, para el que no sabe rival entre Arnaldi y Cobolli, pero si sabe que debe hacer lo mismo que ha hecho hasta ahora. Confiar en su calidad y su juego, y en que los demás están detrás de él en el ránking por algo. Si le quieren ganar, deben ser ellos los que tienen que elevar su nivel.

"Esta pista es la más difícil y al tiempo la más hermosa del mundo. En esta superficie todo puede pasar en cualquier momento y hay que buscar la manera de sobrevivir. Cada punto puede ser el último, por eso Roland Garros es tan especial", explicaba el tenista germano en la previa.

Ante Mensik, Zverev no se despistó

Ante Jakub Mensik, Zverev se mostró muy serio desde el principio, salvó las dificultades que le planteó el joven jugador checo en el primer set (tuvo tres bolas para el 5-3) y supo romper en el momento clave y hacerse con él por 7-5. Tras esto, aprovechó la inercia para hacerse con el segundo de forma cómoda y encarrilar la victoria en la Philippe Chartrier.

Faltaba rematar la faena, pero enfrente tenía a un Mensik que ya ha vivido remontadas en este Roland Garros y que ha llevado más de un partido al quinto set... y lo ha ganado.

El checo reaccionó en el tercer set, se puso rápidamente un 'break' arriba y conservó su renta para apretar el partido. Pero Zverev no estaba dispuesto a dejar escapar esta oportunidad. El número 3 del mundo aprovechó un pequeño 'parón' en el que fue atendido Mensik, puso la directa, se situó 3-0 en la cuarta manga y ya no miró atrás. El checo lo intentó de todas formas, pero enfrente tenía a alguien concienciado en que este Roland Garros 2026 está destinado para que haga historia.

Zverev sigue concentrado en su meta

Fiel a lo que ha dicho a lo largo de estos días, volvió a apelar al 'partido a partido' cuando le preguntaron que significaba para él estar de nuevo en la final. “Esta victoria no significa demasiado todavía. Tenemos un partido que jugar el domingo y para eso estamos aquí. Quiero jugar el mejor partido posible y concentrarme en eso”, señalo desde la misma arcilla de la Philippe Chartrier.

“Hoy ha sido el desafío más complicado. Jakub jugó un tenis increíble durante estas dos semanas. Pero yo, siempre he encontrado la manera de salir adelante, incluso cuando las cosas se pusieron difíciles. Estoy muy feliz por la victoria”, sentenciaba el alemán.