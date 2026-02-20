Rafa Jódar cae con honores ante Taylor Fritz

Rafa Jódar ha caído en los octavos de final del ATP 250 de Delray Beach, en un partido muy peleado en el que la joven promesa del tenis español ha peleado de tú a tú ante la raqueta número 8 del tenis mundial

El tenis mundial tiene una promesa y es español, se trata de Rafa Jódar, quien sigue dando pasos en su formación y esta semana ha dado un paso al frente en el cuadro final del ATP 250 de Delray Beach, al que pudo llegar debido a las ventajas que tienen los jugadores Next Gen para acceder a ciertas pruebas a lo largo del año y el madrileño la ha aprovechado. Tras superar a Ethan Quinn en primera ronda, en la segunda tenía enfrente a la raqueta número 8 del tenis mundial, Taylor Fritz, y lejos de ser una comparsa, le ha plantado mucha cara, pese a terminar cediendo en dos sets.

El español, número 118 del ránking mundial, peleó en ambos parciales, pero al final no fue capaz de rematar su buen hacer, cayendo por 7-6 y 6-4 ante un Fritz en forma, que venía de disputar la final del ATP 500 de Dallas la semana pasada, en la que Ben Shelton le arrebató la corona. Lo que habla del buen nivel actual al que está el de San Diego, que aún así lo pasó muy mal ante Jódar, que más allá de la derrota, sale de Delray Beach con un buen ascenso en el ranking, pues es el 113, rozando su gran objetivo de colarse cuando antes entre los 100 mejores.

Fritz, contra las cuerdas

El español tuvo una rotura de ventaja en el primer set, pero no logró defenderla y acabó perdiendo el primer parcial en el desempate por 7-4. Jófar destaca por su buen saque, pero la presión del momento le impidió mantener el buen nivel con el que había saltado a la pista, dejándose su ventaja por el camino. Aunque eso sí, lejos de hundirse, tuvo el mérito de seguir luchando en el segundo set ante un Fritz que aumentó su agresividad al resto. El español anuló las primeras cinco bolas de rotura concedidas, para la sexta acabó costándole el partido en el décimo juego.

Ahora Fritz será rival de su compatriota Tommy Paul en los cuartos de final. El 5º favorito también tuvo un partido complicado, pero fue capaz de doblegar la resistencia del australiano Adam Walton, por lo que ahora se podrá ver una pelea entre dos de los mejores exponentes del tenis norteamericano. Por otro lado, el resto de favoritos, como Casper Rudd, Flavio Cobolli o Learner Tien, sigue adelante, lo que puede derivar en un fin de semana de tenis de altísimo nivel.