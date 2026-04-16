Estoril celebra el compromiso oficial de Alejandro Davidovich: "Ya se lo merece"

El jugador español se ha inscrito para participar en el torneo que se disputará en la localidad costera del área metropolitana de Lisboa del 18 al 26 de julio, donde el esperan con los brazos abiertos

Alejandro Davidovich disputará el Abierto de Estoril. Esa es la noticia con el jugador español de 26 años, que pasa a ser directamente una de las grandes figuras del torneo que tendrá lugar entre los días 18 y 26 de julio en la localidad costera de Lisboa, donde coincidirá con el ruso Andrey Rublev, otro de los favoritos a hacerse con el título en tierras lusas.

Ya conocida la inscripción oficial del tenista malagueño, actual número 23 del mundo, el director de la competición, João Zilhão, ha dejado claro lo importante que es para Estoril contar con una pieza de tal calibre sobre sus pistas.

"Davidovich tiene un historial notable en el Abierto de Estoril y sería bonito confirmar esa tendencia de rendir bien ante el público portugués con la conquista de su primer título ATP. Ya se lo merece. Porque es un jugador fenomenal que da todo lo que tiene y, a veces, incluso lo que no tiene", recalca.

No le falta razón a João Zilhão. Davodovich, a quien se le resiste su primer gran torneo pese a haber disputado hasta cinco finales, siempre ha rendido realmente bien en tierras lusas, donde ha tenido dos presencias en semifinales y otras dos en los cuartos de final. Ahora quiere dar el paso definitivo para no solo llegar a la batalla final, sino ser el último que quede en pie.

Andrey Rublev se señala como el gran rival de Davidovich

Justo a la vez que se conocía la presencia en Estoril del nacido en El Rincón de la Victoria aparecía la noticia de la también inscripción de Andrey Rublev. El número 15 del ranking de la ATP regresará a las canchas de tierra batida portuguesas tras una ausencia de nueve años, lo que le tiene "ansioso y súper entusiasmado", subraya el propio tenista en unas declaraciones difundidas por la organización.

"Espero encontrar un gran ambiente, un público fantástico y un gran torneo", afirma mostrando su ilusión por recobrar las buenas sensaciones tras semanas en las que no ha estado a su mejor nivel.

Otros jugadores ilustres en el Abierto de Estoril

Siendo un ATP 500, es obvio que este torneo reunirá a piezas de gran nivel del circuito, si bien algunas de ellas venidas a menos en los últimos tiempos. Así, y también con opción de salir campeón, tenemos a un Casper Ruud que ostenta el número 12 mundial. Ya con bastantes menos posibilidades aparecen el suizo Stan Wawrinka (102º) y el portugués Nuno Borges (52º).