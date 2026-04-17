Carlos Alcaraz renuncia al Mutua Madrid Open por segundo año consecutivo

El jugador español no ha superado sus problemas en la muñeca derecha, los cuales le apartaron hace escasos días del torneo Conde de Godó en Barcelona

Carlos Alcaraz encaraba la temporada de tierra con el objetivo de jugarla al completo; sin embargo, una lesión en la muñeca derecha ha dado al traste con sus planes. Lejos de poder estar en todos los torneos, primero se vio obligado a retirarse del Barcelona Open Banc Sabadell-Trofe Conde de Godó –hace solo cinco días– y ahora a renunciar antes de iniciar su participación en el Masters 1000 de Madrid, el cual comienza el próximo lunes 20 de abril en la Caja Mágica.

La baja del jugador murciano es un golpe duro para el campeonato madrileño, en el cual no estará por segundo año consecutivo, ya que se une a la ausencia del serbio Novak Djokovic, que horas antes también confirmó que no estará en el torneo de la capital española. He aquí el comunicado emitido por el jugador español a través de sus redes sociales.

"Hay noticias que cuesta muchísimo dar. Madrid es casa, uno de los lugares más especiales del calendario para mí, y por eso me duele tanto no poder jugar aquí por segundo año consecutivo. Me duele especialmente no poder estar delante de mi gente, en un torneo que es tan especial. Gracias por el cariño de siempre y ojalá nos veamos pronto", subraya el número 2 del mundo.

La nueva batalla con Sinner deberá esperar

Tras la final de Montecarlo, en la cual el italiano Jannik Sinner se impuso para recuperar el número 1 del mundo, se esperaba con ansia que llegase el siguiente torneo en el que ambos se viesen las caras. Parecía que ello podía pasar en Madrid, pero la baja confirmada de Alcaraz es ya seguro que lo hará imposible.

Más allá de la decisión obligada del murciano, tampoco está claro por el momento que Sinner vaya a jugar en la capital de España. Viajará a Madrid, pero sin saber aún si saltará a la pista.

Roland Garros, la gran meta de Carlos Alcaraz

Sin poder brillar como él esperaba durante el mes de abril, ahora Alcaraz se centra por completo en recuperarse para llegar con su mejor tenis al segundo Grand Slam de la temporada, Roland Garros.

Habiendo completado ya la hazaña de ganar los cuatro grandes del circuito ATP, ahora el reto es lograr su tercera 'Copa de los Mosqueteros' consecutiva. Recordemos que en la edición de 2025 se llevó la final ante Sinner por un marcador de 4-6, 6-7, 6-4, 7-6 y 7-6 –sí, fue una remontada épica–.