Primera baja del Top-4 para el Mutua Madrid Open

Novak Djokovic confirma que, pese a estar este jueves en Madrid viendo el duelo de Euroliga, no se encuentra recuperado y no jugará en Masters 1.000 madrileño; Carlos Alcaraz es ahora la gran duda

Novak Djokovic fue, junto a Luka Doncic, el gran protagonista en la grada del duelo que este jueves disputaron en la Euroliga el Real Madrid y el Estrella Roja de Belgrado. El tenista serbio fue invitado para poder seguir de cerca al conjunto del que es fan declarado y estuvo en primera fila junto al base de Los Angeles Lakers.

Como suele ser habitual, los periodistas de Movistar+ tuvieron una pequeña charla durante un parón del partido con los 'vips' y a Djokovic le preguntaron por su regreso a las pistas en el Mutua Madrid Open la próxima semana.

El tenista serbio tenía pensado, tras darse de baja en Montecarlo, preparar Roland Garros en la cita madrileña, pero sus declaraciones hicieron saltar las alarmas. "Espero poder participar. Estoy lidiando con unos problemas físicos y no estoy seguro todavía de si podré competir, pero lo voy a intentar", señaló el exnúmero uno del mundo.

Era un preludio del anuncio que ha llegado este viernes y que descarta la presencia de Djokovic en el torneo madrileño. "Lamentablemente, no podré competir en el Mutua Madrid Open este año. Estoy continuando mi recuperación para volver pronto. ¡Hasta pronto!", señala´en X el ganador de 24 Grand Slams, que sólo ha jugado en Indian Wells desde que disputara la final del Open de Australia ante Carlos Alcaraz.

Carlos Alcaraz, la otra gran duda

Precisamente, el español es la otra gran duda del torneo madrileño. Alcaraz decidió retirarse este miércoles del Conde de Godó 2026 para intentar recuperarse de la lesión de muñeca que había detectado en su debut ante Otto Virtanen.

Aunque el murciano señaló que era algo que le había ocurrido en otras ocasiones y que esperaba jugar, al día siguiente no se entrenó y, ya por la tarde, decidió parar.

El objetivo de Carlos Alcaraz es estar en este Mutua Madrid Open 2026, en el que se ausentó la pasada temporada y en del que está confirmado su gran rival, un Sinner que sólo piensa jugar los Master 1.000 antes de Roland Garros en la temporada de tierra batida.

Casper Ruud se encuentra con Nadal en Mallorca

Otra de las grandes dudas para el torneo madrileño es el vigente campeón, un Casper Ruud que se retiró en octavos de final del Montecarlo Masters 2026 y que se borró del Conde de Godó. Sin embargo, todo hace indicar que estará en Madrid para defender si titulo y está preparando a fondo la cita madrileña en las instalaciones de la Rafa Nadal Academy, por las que ya pasó en su etapa de formación.

Ruud llega fuera del Top-10 y en el caso de caer en una de las primeras ronda podría tener serias consecuencias en el ránking, ya que perdería muchas posiciones. Antes de empezar a preparar la cita madrileña, el tenista noruego ha mantenido una charla con Rafa Nadal, con el que tiene muy buena relación y en el que pudieron intercambiar impresiones sobre la preparación de la temporada de tierra batida.