El Real Madrid se da un último festín en dirección a playoffs

Los blancos vencen al Estrella Roja con 19 puntos de Mario Hezonja y quedan a la espera de lo que haga el Valencia Basket para conocer su posición final

Misión cumplida. El Real Madrid le ha puesto la guinda a una muy buena fase regular de a Euroliga derrotando en casa al Estrella Roja por 103-82, resultado que le permite asegurar el factor cancha de cara a los cuartos de final de la máxima competición continental.

Las grandes actuaciones de Facundo Campazzo, Theo Maledon y Andrés Feliz fueron determinantes para finiquitar el objetivo de clasificarse para la postemporada con ventaja de campo; algo esencial para un equipo que solo ha perdido en cancha contra el Panathinaikos. Además, con una derrota se corría el riesgo de caer hasta el sexto lugar.

En cuanto al desarrollo del partido, lo cierto es que los españoles fueron de menos a más. Acertados en el juego exterior y aprovechando las numerosas pérdidas del Madrid, la escuadra serbia puso tierra de por medio hasta el punto de colocarse 19-25 en el marcador; sin embargo, los de Sergio Scariolo le dieron la vuelta justo antes del cierre del primer cuarto con un parcial de 8-0.

A partir de ahí, y tras esa pronta reacción, el Madrid supo manejar los tiempos del partido mientras golpeaba una y otra vez a la defensa de un Estrella Roja incapaz de frenar las muchas armas de los madridistas. Así, al descanso se marcharon ganando por 12 tantos (56-44), y una vez superado un bache en el tercer periodo se plantaron a cinco minutos del final con una ventaja de 20 (85-65). Game over.

Terceros a la espera del resultado del Valencia Basket

La victoria ha hecho que el Madrid certifique la tercera posición en la fase regular de la Euroliga, pero puede ser aún mejor, ya que en caso de que Valencia Basket pierda ante Dubai se colarían en la segunda plaza. Este viernes saldremos de dudas.

- Ficha técnica:

103 – Real Madrid (27+29+21+26): Campazzo (16), Abalde (-), Okeke (8), Hezonja (19), Tavares (6), -cinco inicial-, Llull (5), Feliz (10), Maledon (12), Lyles (9), Deck (6), Garuba (10) y Len (2).

82 – Estrella Roja (25+19+19+19): Miller-McIntyre (4), Carter (3), Nwora (15), Moneke (14), Bolomboy (-) -equipo inicial-, Butler (10), Rivero (2), Kalinic (3), Ojeleye (8), Miljenovic (3), Izundu (10), Dobric (10).

Árbitros: Boris Ryzhyk (Ucrania), Jakub Zamojski (Polonia) y Rain Peerandi (Estonia). Sin eliminados.

Incidencias: partido de la jornada 38 de la Euroliga de baloncesto disputado en el Movistar Arena de Madrid ante 10.812 espectadores. En la previa se guardó un minuto de silencio en memoria de José Emilio Santamaría, ex jugador del Real Madrid de fútbol y ex seleccionador de España, fallecido el miércoles. En el descanso se homenajeó a Emiliano Rodríguez, mítico ex jugador de la sección de baloncesto.