Sergio Scariolo echa cuentas y se acuerda de los árbitros: "Perdimos cinco partidos por uno o dos puntos y un par no fueron exactamente culpa nuestra"

El entrenador italiano del Real Madrid se muestra satisfecho por haber derrotado al Fenerbahçe, pero lamenta lo ocurrido a lo largo de la Euroliga fuera de casa

Si algo ha marcado la carrera de Sergio Scariolo es que siempre quiere más. Siendo un ganado nato, y tan exigente con los demás como consigo mismo, el italiano vivió anoche un gran momento como entrenador del Real Madrid al batir al Fenerbahçe a domicilio por 69-74 y asegurar una plaza en los cuartos de final de la Euroliga. Suena genial, pero ello no evita que eche un vistazo al pasado...

Tal cual suena. Los blancos se han caracterizado en esta edición de la máxima competición continental por ser una roca en el Movistar Arena, pero de igual modo han caído muchísimas veces a domicilio, algunas de ellas con bastante polémica. Scariolo no olvida, echa cuentas y deja un recado para los árbitros.

"Estoy muy satisfecho con el partido. Felicito a mis jugadores. Jugaron en un ambiente muy, muy difícil contra un oponente muy, muy bueno, con gran carácter y gran personalidad. Necesitábamos una gran victoria fuera de casa. Hemos tenido mala suerte en muchos partidos fuera de casa. Perdimos cinco de ellos por uno o dos puntos y un par no fueron exactamente culpa nuestra", reflexiona en relación a decisiones de los colegiados que hacen que ahora tengan alguna victoria menos.

Saber aguantar la presión en momentos complicados

Ya hablando del desarrollo del choque ante los turcos, Scariolo remarca la importancia de los últimos minutos del tercer cuarto del partido, en los que el Real Madrid consiguió sobreponerse a una desventaja de siete puntos para acabar remontando en el último periodo.

"Creo que la clave de nuestra victoria fueron precisamente esos últimos minutos en el tercero y los dos primeros del último cuarto. Al final del tercero íbamos 7 abajo, bajamos inmediatamente a los 4 y luego empatamos inmediatamente al comienzo del último cuarto, con nuestra segunda unidad. Luego, cuando los titulares volvieron al partido, rendimos muy bien en el último cuarto. Creo que el tercer cuarto no fue bueno hasta ese momento, hasta 2 o 3 minutos antes del final. Probablemente fue la clave de nuestra victoria en esos dos últimos minutos", subraya.

Felicitación a los suyos por el trabajo ante el Fenerbahçe

La realidad es que la situación clasificatoria de los merengues es realmente buena, ya que ahora se colocan terceros en la tabla pese a tener como balance a domicilio un doloroso 6-13. En la última jornada dependerán de sí mismos en casa para amarrar el factor cancha de cara a las eliminatorias.

"El Fenerbahce es un equipo con muchísimo talento y muy bien entrenado. Los aficionados fueron fantásticos, se respira un ambiente de 'play-offs', aunque todavía no estamos en ellos. Sabemos perfectamente que nos queda un partido más por delante y también necesitamos esa victoria. Pero por ahora, felicito con toda sinceridad a mis jugadores. Es muy importante para nosotros", finaliza.