Valencia y Real Madrid cumplen con sus deberes en la penúltima jornada

Jean Montero fue el más destacados por parte de los valencianos y Campazzo por el conjunto madridista, que ya depende de sí mismo en la última jornada

El Real Madrid doblegó por 69-74 al Fenerbahce en Estambul y enderezó su rumbo en la clasificación para regresar a la parte alta y depender de sí mismo en la última jornada para contar con ventaja de cancha en los 'play-off' de la Euroliga.

Era un duelo de dos equipos con las mismas aspiraciones en la tabla y quién sabe si también en sus posibles aspiraciones de abanderar la nueva NBA Europa.

A la espera de una decisión definitiva y con el español Chus Bueno, consejero delegado de la Euroliga, y el griego George Aivazoglou, director de la NBA para Europa, en las gradas del Ülker Sports Arena, el Fenerbahce y el Real Madrid se emplazaban para definir la parte alta de la competición.

No fue un duelo brillante. Fue de altibajos. Ante el temor de revivir fantasmas pasados esta campaña lejos de casa, el Real Madrid reaccionó a tiempo y se agarró al liderazgo de Campazzo, 15 puntos y 18 de valoración, y podrá obtener ventaja en las eliminatorias de cuartos de final si cumple los pronósticos como mejor local de Europa y gana en la última jornada en el Movistar Arena al Estrella Roja.

Scariolo sorprendió con Andrés Feliz de salida en el quinteto inicial junto a Facundo Campazzo e intentó aprovechar la diferencia de tamaño dentro con Walter Tavares, ante un Fenerbahce con dos '4' de partida como Nicolò Melli y Mikael Jantunen.

Ficha técnica:

Fenerbahce (21+13+24+11): Hall (3), Horton-Tucker (11), Biberovic (1), Jantunen (5) y Melli (15) -cinco titular-, Birsen (-), Baldwin IV (10), Boston Jr (21), Silva (2), Zagars (-), Colson (-) y Birch (1).

Real Madrid (19+21+14+20): Campazzo (15), Feliz (2), Hezonja (9), Okeke (6) y Tavares (12) -quinteto inicial-, Maledon (7), Abalde (3), Llull (1), Deck (5), Lyles (12), Garuba (2) y Len (-).

Árbitros: Robert Lottermoser (GER), Olegs Latisevs (GER), Marcin Kowalski (POL). Sin eliminados.

Incidencias: partido correspondiente a la jornada 37 de la Euroliga disputado en el Ülker Sports Arena de Estambul (Turquía). Se guardó un minuto de silencio en memoria de Dusko Vujosevic, mítico entrenador montenegrino del Partizan, entre otros, fallecido el miércoles a los 67 años.

El Valencia Basket se asegura el factor pista en cuartos

El dominicano Jean Montero lideró este jueves al Valencia Basket para desactivar al Panathinaikos y conducir a los locales, crecidos tras asegurarse los cuarto de final de esta Euroliga en la pasada jornada, a una victoria con la que acabaran entre los cuatro primeros y tendrán ventaja de pista en ese cruce previo a la Final a Cuatro de Atenas.

"Estos jugadores están locos, piensan que pueden ganar a todos", dijo hace unos días Pedro Martínez y este jueves la locura volvió a desatarse en el Roig Arena ante el ímpetu indomable de un equipo que no quiere ponerse techo.

Desatados por el éxito de estar en cuartos, los locales dominaron la primera parte empujados por su facilidad anotadora. Pero en la segunda, cuando una zona del equipo griego, cambió el guión del encuentro supieron adaptarse, mantener un sólido dominio del rebote y ponerse en manos del genial Montero para lograr un triunfo que le asienta en la segunda plaza.

Ficha técnica:

Valencia Basket (27+29+26+20): Thompson (8), Badio (14), Taylor (10), Pradilla (2), Sako (2) -cinco titular- Moore (-), Montero (22), Nogués (-), Puerto (10), Key (8), Reuvers (16) y Costello (10).

Panathinaikos (23+24+22+15): Grant (7), Nunn (8), Hernangómez (6), Osman (16) Lessort (9) -cinco titular- Shorts (7), Kalaitzakis (-), Sloukas (10), Hayes-Davis (19) y Faried (2).

Árbitros: Difallah (FRA), Hordov (CRO) y Thepenier (FRA). Sin eliminados.

Incidencias: partido correspondiente a la trigésimo séptima jornada de la fase regular de la Euroliga disputado en el Roig Arena ante 14.156 espectadores.

El resto de resultados de la jornada en la Euroliga

- Hapoel Tel Aviv 85-89 Olympiacos

- Olimpia Milan 84-94 Bayern Múnich

- París Pasketball 113-80 Maccabi Tel Aviv