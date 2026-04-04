El adiós de Mario Hezonja al Real Madrid, de nuevo a la palestra

El agente del jugador croata subraya que están las puertas abiertas a un cambio de aires cuando finalice la actual campaña con el conjunto blanco

No cierra puerta alguna. Esa es la lectura que se puede sacar de las palabras del agente de Mario Hezonja y, por parte, respecto al parece del propio jugador croata sobre su futuro, el cual está ligado en estos momento al Real Madrid hasta verano del año 2029.

Pese a que no existen rumores de equipos interesados –como sí pasó hace dos años con el Barça–, Raznatovic se ha adelantado a cualquier movimiento al recalcar a Encestando que su pupilo está abierto a un regreso a la NBA.

"No descarto en absoluto que Mario pueda volver a la NBA. Las oportunidades son reales y más altas de lo que algunos aficionados podrían pensar", comenta sobre su representado, quien es una de las máximas estrellas del Madrid y, por ende, de la Euroliga.

Aunque Raznatovic esté ya avisando, la realidad es que esto es algo que se fraguará mucho más adelante. Será con la celebración del draft de la NBA en el mes de junio cuando el mercado comience a moverse y Hezonja tenga claro hasta qué punto tiene opciones de volver a Estados Unidos y si estas son los suficientemente suculentas como para plantearse a renunciar a tres años de contrato con el Real Madrid.

Mario Hezonja y su paso por la NBA

Siendo el número 5 del draft de 2015, cuando fue elegido por los Orlando Magic, Hezonja pasó hasta cinco años en la NBA antes de regresar a Europa. Con la organización de Florida disputó tres campañas antes de pasar un año con los New York Knicks y otro con los Portland Trail Blazers. En total jugó 330 partidos para un promedio de 6,9 puntos, 3,1 rebotes y 1,7 asistencias.

Aunque nunca se dudó de su talento, la realidad es que no se llegó a adaptar a un rol de jugador secundario que obviamente no tiene en Europa. ¿Momento de unirse a un proyecto de la competición estadounidense con un papel menor? Quizás.

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