Mario Hezonja cambia el Real Madrid, pero sigue a lo suyo

Apenas unas horas después de destacar con el Madrid ante el Bayern, el internacional croata lidera a su país en una histórica victoria sobre Alemania

El hecho de que la Euroliga haya adaptado en parte su calendario para que los jugadores puedan competir en las Ventanas FIBA con sus selecciones ha permitido más competitividad y espectáculo para las selecciones punteras, que ahora sí cuentan con jugadores con los que no podían contar en años anteriores.

Es el caso del blaugrana Toko Shengelia, que compitió con Georgia tras perder el miércoles con el Barça en su visita a Bolonia o un Mario Hezonja que lo hizo apenas unas horas después de haber jugado con el Real Madrid ante el Bayern y acertó de pleno.

El croata lideró junto a Dario Saric a su selección en el partido más llamativo e importante de la primera de las dos jornadas de las Ventanas FIBA clasificatorias para el Mundial 2027. Croacia se enfrentaba a una Alemania que llevaba sin perder desde finales de 2024 y que se coronó como campeona del Eurobasket 2025. Y le ganó.

Los croatas aprovecharon la presencia de Saric, que ha sido cortado recientemente en la NBA y está sin equipo, lo que le permitió preparar este partido mientras negocia su regreso a Europa. El ex de los Pistons, último equipo al que ha pertenecido, anotó 23 puntos y cogió 7 rebotes, mientras que el madridista Hezonja metió 21 puntos y repartió 5 asistencias.

En el duelo, la estrella del Real Madrid se enfrentó a su compañero de equipo David Kramer, que llegó al encuentro mucho menos desgastado y fue el mejor de Alemania. El ex de La Laguna Tenerife alcanzó los 22 puntos y 8 rebotes. Croacia ganó por 93-88.

Los que no pudieron llegar a tiempo para evitar la humillación de Argentina fueron Facu Campazzo y Gabriel Deck, que sí estarán en el segundo duelo de la Albiceleste. Los de Prigioni, con Corbalán (San Pablo Burgos) como mejor hombre, perdieron ante Uruguay por 44-61 en Buenos Aires. Ahora juegan ante Panamá con los madridistas, pero tras una derrota que no olvidarán.

Sulejmanovic, Sylvain Francisco, Biberovic...

En cuanto al resto de partidos de FIBA Europa, también ha habido actuaciones destacadas de jugadores ACB o de Euroliga, como la del ala-pívot de Unicaja Emir Sulejmanovic, clave con 12 puntos y 9 rebotes, en la victoria de Bosnia (84-60) ante Suiza.

Sylvain Francisco, uno de los jugadores a los que pretende el Barça para la próxima temporada, fue el héroe del Zalgiris en miércoles ante Olympiacos y salvó a Francia, con un triple final, en su triunfo frente a Hungría por 71-74.

Sorprendente fue la victoria (67-65) de Montenegro ante una Grecia que contó como hombres destacados con Kostas Antetokounmpo y Kostas Papanikolaou. No tanto de la Turquía frente a Serbia, en un duelo con muchas estrellas de la Euroliga, que se decidió a favor de los turcos (78-82) con Tarik Biberovic (22 puntos) como héroe final y Cedi Osman (16 puntos) como mejor apoyo.