La España de Chus Mateo arrolla a Ucrania en su camino hacia el Mundial de 2027

El conjunto dirigido por el entrenador se sobrepone a un comienzo complicado para romper el choque frente a Ucrania en el tercer cuarto y mantenerse invicto con vistas a Catar

Sufriendo sí, pero con paso firme. Así se mantiene la España de Chus Mateo en su ruta hacia el Mundial de Catar 2027, para el cual ha sumado su tercer triunfo en otros tantos partidos al derrotar a Ucrania por 66-86 en un choque que por momentos parecía abocado a resolverse de un modo más apretado.

En la segunda ventana FIBA con vistas a la cita mundialista, La Familia cimentó su victoria en un sobresaliente tercer cuarto que tuvo como puntos clave tanto la defensa de Pierre Oriola como el acierto en el triple, el cual no terminó de llegar nunca en los primeros 20 minutos.

En esa ocasión Chus Mateo decidió descartar a Pep Busquets y Lluís Costa para el partido que se iba a jugar en el Xiaomi Arena de Riga (Letonia), optando ya en el mismo por repartir los minutos de manera equilibrada entre los 12 convocados para enfrentarse a un rival que también llegaba invicto a la tercera jornada del Grupo A.

Respecto al desarrollo del choque en sí, tenemos que los ucranianos comenzaron más metidos y enérgicos para concluir el primer cuarto en ventaja (21-17). Mejoraron las cosas para España en el segundo cuarto, ya que solo permitieron 12 puntos de su rival para llegar al descanso perdiendo por un solo punto (33-32).

El tercer cuarto, punto de inflexión

Ya de cara a la segunda mitad España salió con otra cara apoyada en Cardenas y Pierre Oriola, que en su reaparición cinco años después con el equipo nacional propuso un nivel de intensidad que ayudó a convertir los ataques del rival en un auténtico calvario que llevó a que dicho tercer periodo se cerrase con un parcial muy favorable de 14-33.

Con el choque encarrilado, España no desperdició su ventaja y la administró con un quinteto 'pequeño', con cuatro exteriores y Oriol Paulí como ala-pívot. Los hombres de Ainars Bagatskis consiguieron ponerse a 13 a falta de algo más de tres minutos (60-73), pero no pasó de anécdota. Ahora toca viajar a Oviedo para disputar un segundo asalto ante la selección ucraniana y poder certificar de manera matemática la clasificación para la siguiente fase.

- Ficha técnica:

66 - Ucrania (21+12+14+19): Kovliar (15), Lukashov (7), Tkachenko (4), Voinalovych (4), Skapintsev (10) -cinco inicial-, Bublyk (-), Lypovyy (7), Bobrov (7), Shelist (2), Pustovyi (2), Tyrtyshnyk (2) y Zotov (6).

86 - España (17+15+33+21): Cárdenas (16), J.Fernández (14), Yusta (9), Martínez (-), Guerra (2) -cinco inicial-, Bassas (16), Nogués (-), Alonso (7), Paulí (7), Reyes (3), Almansa (4) y Oriola (8).

Árbitros: Ademir Zurapovic (BIH), Paulo Marques (POR) y Edgar Ceccarelli (FRA). Señalaron falta técnica a Álex Reyes, de España (min. 34). Sin eliminados.

Incidencias: Partido correspondiente al Grupo A de clasificación para el Mundial 2027 disputado en el Xiaomi Arena en Riga (Letonia).