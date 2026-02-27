Chus Mateo habla claro sobre la convocatoria de la Selección Española: "Ojalá demuestren en esta Ventana los mismos valores colectivos"

El entrenador de España se muestra abierto a dar forma a un núcleo que se mantenga en el tiempo de cara a sellar la clasificación para el Mundial de Qatar 2027

Chus Mateo nunca ha sido de andarse con rodeos y eso no va a cambiar ahora estando al frente de la Selección española. El técnico madrileño debutó con buen pie al ganar los dos primeros partidos de clasificación para el Mundial de Qatar 2027 y ahora quiere mantener la buena senda en una nueva ventana FIBA en la que tiene com primer rival a Ucrania, del que no se fía un pelo.

Lejos de cualquier atisbo de confianza, el entrenador de 57 años elogia al segundo clasificado del Grupo A para la clasificación a la Copa del Mundo 2027, equipo con el que están igualados a seis puntos y para el que ya se preparan entrenando en Riga (Letonia).

Las grandes virtudes de Ucrania

Para ser exactos hablamos de un equipo que para el seleccionador español tiene un muy buen nivel defensivo y gran intimidación, además de contar con un base como Oleksandr Kovliar, máximo anotador de las ventanas con 29,5 puntos por partido y el cuarto en asistencias con un promedio de 8,5.

"Han jugado muy bien en la primera ventana, con muy buen nivel defensivo y con muchísimos recursos a nivel ofensivo. Es un equipo duro, que corre y defiende muy bien. Tienen un muy buen base, que genera mucho juego y que toma muchos tiros. También gente grande que tapona. Llevan una media de 5,5 tapones en esta ventana, eso dice mucho de su capacidad de intimidación. Suelen hacer jugar mal. Han ganado los dos primeros partidos y por eso también la importancia de esta ventana", comenta Mateo en declaraciones facilitadas por la Federación Española de Baloncesto (FEB).

Chus Mateo abre la puerta a la continuidad del grupo

Ya con las dos primeras victorias logradas ante Dinamarca y Georgia en la primera ventana, el seleccionador no tiene problema a la hora de mostrarse abierto a la posibilidad de que el actual núcleo de jugadores pueda acabar siendo un grupo con cierta continuidad.

"Están aquí por cómo ha jugado en sus clubs y por el compromiso que han mostrado también en la primera ventana. El hecho de verles jugar tan frescos y alegres me ha hecho pensar que podemos tener un grupo con cierta continuidad. Ojalá que demuestran en esta segunda Ventana los mismos valores colectivos que mostraron en la primera", analiza.

Tras reducir la lista a 14 convocados para esta doble jornada que finalizará el 2 de marzo en Oviedo también ante Ucrania, el técnico no quiso olvidarse de los lesionados de gravedad Miki Salvó y Great Osobor, ni del capitán Alberto Díaz o el alero Dani Díez, ausentes en esta concentración.