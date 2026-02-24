"Que no vengan a hacer un papel que no hacen en sus equipos": Chus Mateo advierte seriamente a sus jugadores

El seleccionador español avisa del potencial de Ucrania, especialmente del base Kovliar y da las claves para derrotar al rival más difícil del grupo

Después de vivir una intensa Copa del Rey que devolvió al Baskonia a la senda de los títulos, los equipos ACB se toman un respiro aún mayor por la ventana de selecciones, que no afecta a una Euroliga que se seguirá jugando estas dos semanas, pero sí al resto de equipos.

España ganó con contundencia los dos primeros partidos pese a no contar con apenas jugadores de los cuatro equipos españoles que juegan la máxima competición continental, ya que sólo Real Madrid y Valencia Basket han 'cedido' a Izan Almansa e Isaac Nogués, que casi no juegan. Fue el estreno soñado de Chus Mateo como seleccionador.

Sin embargo, ahora llega lo difícil. Cuando se hizo el sorteo se pensaba que el rival en este grupo sería Georgia, pero tanto los georgianos como Dinamarca perdieron sus dos primeros partidos y el verdadero rival es una Ucrania a la que ahora se enfrenta La Familia a doble partido.

El primer duelo se celebrará en el viernes Riga (Letonia), a las 14:00 horas, y el segundo, el lunes 2 de marzo (20:30 horas), ya en territorio español, en el Palacio de los Deportes de Oviedo.

Chus Mateo teme a un base: Kovliar

El equipo español ya empezó el lunes a preparar estos trascendentales partidos de cara a su clasificación para el próximo Mundial y Chus Mateo, seleccionador español, avisa sobre lo que España se va a encontrar enfrente. Y ahí incide especialmente en un nombre: Kovliar.

"Ellos son un equipo que tiene muchos recursos, pero que principalmente tiene algunos focos destacados a nivel ofensivo. Y nosotros hemos de parar eso. Es un buen equipo jugando 'pick and roll', especialmente con su base, con Kovliar", advierte el madrileño, quien incide en la velocidad ucraniana. "Es un equipo que corre bien el campo, es capaz de correr incluso con su gente grande; y es un equipo que rebotea francamente bien a nivel defensivo. En general, son bastante sólidos y ha conseguido sus dos victorias basándose en una defensa colectiva bastante consistente", añade el ex del Real Madrid.

Pide paciencia a la selección española

Mateo espera un rival "aguerrido" que "ha dejado en porcentajes realmente bajos a los equipos contrarios" y que "pelee hasta el final". "Nosotros hemos de tener la paciencia suficiente y la fortaleza mental como para esperar el momento de llevarnos el partido. Debemos no tener prisa e ir con tranquilidad hasta que llegue el final del partido para llevárnoslo. No tener la necesidad imperiosa de querer acabarlo antes de tiempo. Hemos de madurar el partido", advierte el seleccionador español.

El técnico madrileño no quiere hablar de los que no están o no pueden estar y sí de los jugadores a los que ha llamado, un grupo que ya demostró ante Dinamarca y Georgia que puede ganar y divertir. "Están aquí porque son los mejores que ahora mismo pueden ser seleccionados. Sin duda han hecho grandes momentos en sus equipos y por eso están aquí. Y eso es lo que quiero, que sean ellos", avisa.

En este sentido, Chus Mateo les pide a sus jugadores que "disfruten" y que "no vengan a hacer un papel que no hacen en sus equipos". La idea es que la selección "se pareciera a lo que hemos visto en la primera ventana, un equipo que colabora ofensivamente, que se pasa bien el balón, que disfruta corriendo y en el que todo el mundo se siente útil", sentenciaba el preparador español.