La nueva España es un huracán

La selección española de baloncesto barre a Georgia (90-61) con un gran partido de Izan Almansa y Oriol Paulí, y los puntos de Santi Yusta

En tan sólo cuatro días, España ha despejado cualquier duda que hubiera sobre su futuro en el Mundial de 2027. Sin ningún jugador de Euroliga, con su mejor encestador (Jaime Fernández) y Dani Díez, el jugador destinado a parar a Shengelia, lesionados antes del partido, y con la lesión de su nueva joven estrella Osobor nada más saltar a pista, España barrió a Georgia y se sitúa con dos victorias en el arranque de la fase de clasificación para el Mundial.

Nada hacía indicar que fuera tan fácil cuando a los seis minutos Chus Mateo tenía que parar el partido después de que sus jugadores hubieran encajado 18 puntos. La bronca del ex del Real Madrid surtió efecto, porque a partir de ahí España fue otra.

Ya sin Osobor, apareció un Izan Almansa colosal en la pintura y que no había participado apenas en Dinamarca. Con Oriol Paulí, Busquets y Yusta causando estragos, y con una defensa espectacular, en los siguientes 14 minutos Georgia sólo anotó 15 puntos, mientras que la producción española, que a esas alturas -cuando el tiempo muerto- era de 8 puntos, se disparó hasta los 47. Un parcial de 39-15 que rompió el partido de forma definitiva.

Si alguna ventaja, a priori, tenía España sobre su rival era la movilidad de sus jugadores y su fondo de armario. Ambas fueron clave. En el segundo cuarto, los Paulí, Costa, Cárdenas, etc. desbordaron a la defensa georgiana, encontraron siempre triples liberados y la sangría fue inmensa.

Alberto Díaz dinamita el plan de Georgia

Georgia trató de recomponer líneas en el descanso y de volver al plan inicial, pero eso les duró dos minutos. Los que tardó Alberto Díaz en dinamitar ese plan con sus puntos y su defensa. El equipo español, ayudado por los continuos cambios, no bajó el ritmo y aprovechó el cansancio visitante para llevar la ventaja a unos 24 puntos con los que encaró el último cuarto.

Los diez últimos minutos sobraron, aunque al menos sirvieron para que Francis Alonso, que no había jugado hasta entonces, se exhibiera y anotara diez puntos en cinco minutos o para que los que no habían participado en Georgia aprovecharan la falta de intensidad hispana para mejorar sus estadísticas.

Con este resultado y la victoria de Ucrania sobre Dinamarca, españoles y ucranianos dominan el grupo con dos victorias y cero derrotas. En la próxima Ventana FIBA se verán las caras por dos veces.

Ficha técnica del España 90-61 Georgia

España (19+28+23+20): Díaz (9), Reyes (8), Yusta (17), Salvó (9), Guerra (6) –inicial-, Osobor, Cárdenas (4), Alonso (10), Paulí (5), Almansa (12), Busquets (6) y Costa (4).

Georgia (22+11+13+15): Andronikashvill (4), Duda Sanadze (7), Phevadze (2), Shengelia (10), Shermadini (8) –inicial-, Burjanadze (3), Khatlashvill (10), McFadden (5), Korsantia (6), Sandro Sanadze (2), Turdziladze (4) y Jintcharadze.

Árbitros: Krejic (SLO), Velikov (BUL) y Prpa (SRB).