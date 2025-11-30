España - Georgia en directo | Partido de la selección española de Clasificación para el Mundial 2027 de baloncesto en directo y en vivo online

Retransmisión en directo del España - Georgia de clasificación para el Mundial 2027 de baloncesto

¡Buenas tardes! Arrancamos con nuestro directo del partido entre España y Georgia correspondiente a la clasificación para el Mundial 2027, que se va a jugar en el pabellón Santiago Martín de Tenerife.

España y Georgia llegan después de sumar resultados dispares en su debut en esta fase. España ganó a domicilio de diez a Dinamarca y Georgia perdió de trece ante Ucrania en Tblisi.

"Igualarles en intensidad no es suficiente, tenemos que superarles. Queremos salir intensos, bien, en un partido importante para nosotros, y empezar en una buena dinámica como el otro día en Dinamarca. Es importante para marcar una línea, pero también es cierto que los partidos hay que madurarlos y hay que trabajarlos. Si alguien piensa que contra Georgia va a haber un momento en que vas a poder escaparte fácil y no va a haber partido, eso es imposible".

En los prolegómenos del partido se rendira homenaje a un jugador del equipo rival. Giorgi Shermadini , que juega en esa cancha en la ACB, disputará a sus 36 su último partido con la selección de Georgia, con la que ha jugado desde hace 18 años.

España y Georgia sólo se han enfrentado en cinco ocasiones, con tres triunfos para el equipo español. No obstante, el más reciente es el del Eurobasket (69-83), de triste recuerdo para el conjunto que entonces entrenaba Scariolo. De ese equipo sólo está Yusta, que tendrá ganas de revancha.

Ya se están presentado a los jugadores en el Santiago Martín de La Laguna. Esto está a punto de empezar...

Segunda cita de las Ventanas FIBA de clasificación para el Mundial 2027 para España, que se enfrenta este domingo a la selección de Georgia en el pabellón Santiago Martín de La Laguna. El novedoso equipo de Chus Mateo, que se estrenó con un triunfo bastante cómodo en Dinamarca, tiene ahora una piedra de toque superior, una selección georgiana que se parece en gran medida al equipo que derrotó a los españoles en el Eurobasket hace poco más de dos meses.

Con Shengelia como líder y capitán indiscutible, Georgia perdió en su debut frente a Ucrania (79-92), por lo que llega ya necesitada a este encuentro y hará todo lo posible por no sumar, ante España, una segunda derrota en esta Ventana.

España, por su parte, ha perdido a Jaime Martínez, pero contará con la afición a favor y con un equipo en el que todos pueden ofrecer alternativas. Apenas hay estrellas, sólo un jugador (Yusta) estuvo en el Eurobasket, pero Mateo se ha llevado a esta doble cita de España un equipo muy largo y con muchas variantes, que rotó mucho el jueves y que estará fresco para afrontar un choque como éste.

Entre esos nuevos debutantes o que habían aparecido en contadas ocasiones con La Familia destacó el joven Great Osobor, que se lució en su primer encuentro con la absoluta con 12 tantos y 8 rebotes. Fue el segundo máximo anotador español tras Jaime Fernández, que acabó lesionado y es baja para este partido. "Queremos agradecer a Jaime Fernández su compromiso con La Familia y le deseamos una pronta recuperación", señalaba este sábado la FEB, cuando confirmaba la baja del madrileño.

El balance entre ambas selecciones es favorable para el equipo español, aunque en el recuerdo está ese último partido, en el que Georgia ganó a España en el debut de ambos en el Eurobasket, una derrota que sería luego clave para que los de Scariolo cayeran eliminados.