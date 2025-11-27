Osobor encandila a España con una presentación estelar (64-74)

El joven debutante y Jaime Fernández lideran el primer triunfo de la selección española con Chus Mateo en el banquillo; ganaron a Dinamarca por 64-74 camino del Mundial 2027

La selección española tuvo un buen debut en las Ventanas de clasificación para el Mundial 2027 y sacó adelante un partido (64-74) que resultó muy cómodo gracias al despliegue físico y a la velocidad mostrada por los pupilos de Chus Mateo, muchos de los cuales se estrenaban con la elástica nacional.

Con Jaime Fernández y el debutante Great Osobor como máximos anotadores, y con muchas buenas sensaciones del resto, los pupilos de Mateo aguantaron la presión danesa de los primeros cinco minutos y, a partir de ahí, fueron muy superiores. De hecho, el resultado pudo haber sido mucho mayor, pues a casi seis minutos del final ganaban de 17 (52-69), pero a partir de ahí hubo una cierta relajación y algo de desbarajuste que les afectó en ataque. Y, aunque los daneses se acercaron, el resultado no corrió peligro en ningún momento.

Sin grandes estrellas y con Alberto Díaz, Jaime Fernández y Santi Yusta como referentes más veteranos, el gran fondo de armario del equipo español fue clave. Los españoles mostraron una movilidad y una energía, gracias a los continuos cambios, que no podían seguir sus rivales, con mucha menos calidad cuando su primera unidad descansaba.

Dinamarca aguanta a España cinco minutos

El 'español' Kevin Larsen, que ha hecho la mayor parte de su carrera en nuestro país y ahora juega en la Primera FEB, mantuvo a su equipo en los primeros minutos, en los que Yusta y Alberto Díaz llevaban la voz cantante. La igualdad hacía prever un partido más equilibrado, pero cuando los Cárdenas, Osobor, Paulí... dieron el relevo, España se escapó.

Un triple desde su campo hizo que ventajas de hasta nueve puntos se quedaran en dos al final del primer cuarto (23-25), pero la inercia parecía clara y en el segundo cuarto La Familia ya no miró atrás. Los de Chus Mateo apretaron atrás, cerraron el aro a los daneses y, a partir de ahí, la ventaja no hizo sino crecer. El 33-45 con el que se llegó al descanso parecía, incluso, muy corto. Aunque también era tranquilizador. Sobre todo porque cuando España se fajaba, sabía que los daneses no eran capaces de producir en ataque.

El tercer cuarto confirmó la inercia. Y eso que acabó con la victoria de España por un solo punto (14-15). Los triples de Francis Alonso y Alberto Díaz acababan con los intentos de la selección local de acercarse.

Dinamarca pareció bajar los brazos cuando, en el inicio del último cuarto, España siguió distanciándose hasta los 17 puntos que logró a poco más de cinco minutos del final. Pero entre la relajación de los españoles y el orgullo de Tobias Jensen -máximo anotador con 20 puntos-, Dinamarca logró un parcial final de 12-5 que dejó la ventaja en los diez puntos finales.

Lo mejor para España no sólo fue el triunfo y las buenas sensaciones que dieron todos los convocados por Chus Mateo, sino también que apenas se desgastaron de cara al partido ante Georgia del próximo domingo. Los georgianos, pese a la presencia de Toko Shengelia, llegarán con el agua al cuello después de haber perdido en su debut ante Ucrania, en su propia casa.

Ficha técnica del Dinamarca 64-74 España

Dinamarca (23+10+14+17): Jensen (20), Knudsen (11), Erkstrup (10), Larsen (4), Dibba (11) -cinco inicial-, Engelhardt, Pedersen (5), Heede-Andersen (3), Jukic, Klussmann.

España (25+20+15+14): Díaz (6), Fernández (15), Díez (4), Yusta (10), Guerra (2) -cinco inicial-, Osobor (12), Cárdenas (6), Alonso (5), Paulí (8), Reyes, Almansa (4), Costa (2).

Árbitros: Martins Kozlovskis (Letonia), Michal Proc (Polonia) y Blaz Zupancic (Eslovenia). Sin eliminados.