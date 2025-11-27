Izan Almansa deja claro lo que cambia de Scariolo a Chus Mateo: "Nos da unas pautas para empezar el juego y después más libertad"

El pívot murciano es el único jugador de Euroliga convocado por España y así ha podido estrenarse con el exentrenador del Real Madrid

La era Chus Mateo en la selección española de baloncesto arranca este jueves en medio de polémica por su convocatoria. Mientras el resto de selecciones han llamado a sus mejores hombres y podrán contar con sus estrellas de la Euroliga, España no llamó a ninguna. De los cuatro equipos españoles sólo ha habido una excepción, un Izan Almansa que no está participando apenas en competición continental y que tiene más minutos en la nueva Liga U22, donde es el jugador franquicia del Real Madrid. Sergio Scariolo entendió que podía prescindir de él, ya que el equipo no vuelve a jugar hasta el próximo jueves y no iba a estar en Bulgaria ante el Hapoel, y permitió su convocatoria.

Eso ha permitido que Almansa se estrene a las órdenes de un Chus Mateo que dirigía hasta hace cinco meses a la mayor parte de los que hoy son sus compañeros. Y ha podido marcar diferencias entre ambos. "Sergio tiene todo más perfecto, es meticuloso, y Chus nos da más unas bases, unas pautas para empezar el juego y después más libertad", señala el pívot madridista, quien confirma lo apuntado por Mateo en sus primeras apariciones.

El ex del Madrid reconoció que Pesic le había aconsejado, por su experiencia como seleccionador serbio, que 'no entrenara', que marcara pautas y dejara que el talento de los jugadores fluyera, ya que en tres días no iba a poder imponer nada. Y Chus Mateo le ha hecho caso. Según Almansa, el seleccionador español propone “unas bases y unas pautas” y luego da más libertad al jugador. Una flexibilidad que, según señala el madridista, puede ser decisiva para adaptarse a las distintas propuestas a las que se van a enfrentar en estas Ventanas FIBA clasificatorias para el Mundial 2027.

Eso también se ha traducido en un muy buen ambiente estos días, algo que, según Almansa, ya había vivido en su aparición con Scariolo meses antes. "El buen rollo ya estaba", admite el murciano, aunque añade que la actitud cercana de Chus Mateo ha ayudado a consolidarlo.

"Estamos conociéndonos todos, conociendo al nuevo seleccionador, implementando nuevos sistemas, pero la verdad que muy bien, nos lo ha puesto todo muy fácil y estamos haciendo un gran trabajo todos", afirma el pívot madridista, que se ha entrenador estos días en el Pabellón Multiusos de Guadalajara antes de viajar a Dinamarca, donde abren la fase de clasificación para el próximo Mundial ante el combinado danés. “Tenemos muchas ganas y estamos preparados para ello”, advierte el jugador, que explicaba cómo había sido la autorización de Madrid para poder ser convocado: "Sergio fue seleccionador y entiende mejor que nadie el compromiso que hay que tener con este equipo. No ha habido problema. Hubo conversaciones entre la Federación y el Madrid y Sergio decidió que viniera".

En cuanto a su situación personal, Izan Almansa admite que la temporada está siendo “dura” por carga y ritmo, pero extremadamente enriquecedora. "Estar entrenando cada día con los mejores Euroliga es un gran crecimiento. Me hace mejorar mucho. Cada día contra Campazzo, Tavares, Llull... Me viene muy bien. Edy está muy encima de mí, hablo con él bastante. Con Garuba también. Y siempre está cerca Felipe Reyes, que nos ayuda a los grandes", afirma el murciano sobre su trabajo en el Real Madrid. "Desde el primer día, en lo que más trabajo es en el físico. Sólo para los entrenamientos contra Edy o Usman necesito más fuerza. He ganado cuerpo y peso. Calculo que unos 15 kilos desde agosto, con el gimnasio y la dieta", añade Almansa.