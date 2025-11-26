Dinamarca - España: horario, canal y dónde ver hoy en TV y online el partido de baloncesto de las Ventanas FIBA de clasificación al Mundial 2027

La selección española de Chus Mateo debuta en las Ventanas FIBA, que son clasificatorias para el Mundial 2027, con una visita a Dinamarca en la que España es favorita pese a las numerosas ausencias que tiene.

El ex del Real Madrid no ha llamado a ningún jugador de la Euroliga, pese a que el hecho de que no se jueguen más partidos de esta competición a partir del miércoles le permitía contar con ellos para el duelo del fin de semana. En eso tendrá desventaja con algunos rivales, que no han dudado en seleccionar a sus mejores jugadores.

Mateo ha contado con los jugadores nacionales que más en forma están en este arranque de campaña y que no pertenecen a ninguno de los cuatro equipos de la máxima competición continental, aparte de con un Izan Almansa que sí ha liberado el Real Madrid. Son los casos de Lluis Costa, de Salvó... "Los chicos han entendido lo que yo quiero de ellos. No pretendo que sean otros diferentes a los que están siendo en sus equipos y quiero que ellos jueguen al nivel que lo están haciendo cuando compiten con su camiseta. Ahora todos nos ponemos la camiseta de España y estamos encantados de tener a jugadores que, en general, están jugando bastante en sus clubes porque son los jugadores que más están participando dentro de sus equipos", afirmaba el entrenador madrileño.

Mateo se ha apoyado en los pocos veteranos de los que ha tirado, Alberto Díaz, Jaime Fernández y Santi Yusta, para edificar esta nueva selección, que no cuenta con estrellas, pero sí con un grupo muy ilusionado por destacar. "Necesito de esa gente dentro del vestuario, necesito gente que explique cómo funcionan las cosas aquí, lo que supone un partido con la selección. Aunque no tenga la experiencia como jefe de la selección absoluta, me toca dar ese salto de liderazgo, espero hacerlo bien", refrendaba Mateo.

A qué hora es el Dinamarca - España de las Ventanas FIBA de clasificación al Mundial 2027

El partido de las Ventanas FIBA de clasificación al Mundial 2027 entre las selecciones de Dinamarca y España, perteneciente a la jornada 1 de esta fase clasificatoria, se va a disputar este jueves 27 de noviembre a partir de las 18:30 horas en el Farum Arena, de Farum (Dinamarca).

Dónde ver en TV y online el Dinamarca - España de la Ventana FIBA de selecciones

Este partido entre las selecciones de Dinamarca y España se podrá ver a través de RTVE y de DAZN. Los derechos en España los tiene RTVE, por lo que todos los partidos se verán por alguno sus canales. En este caso lo televisará Teledeporte, así como la plataforma RTVE Play.

Así mismo, también se puede ver en DAZN a través de Courtside 1891, la plataforma de streaming en directo de FIBA centrada en el baloncesto de selecciones.

De igual forma, podrás seguir todas las novedades de esta competición a través de ESTADIO Deportivo, en el que encontrarás las mejores crónicas de los partidos, al igual que de la Liga ACB y la NBA.