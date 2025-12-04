Anadolu Efes - Real Madrid: horario, canal y dónde ver en TV y online el partido de Euroliga

Los de Sergio Scariolo esperan dar continuidad a su buena racha tras dos triunfos consecutivos en la máxima competición continental

Las primeras semanas del Real Madrid en la temporada 2025-26 no están siendo quizás tan brillantes como se esperaba tras la llegada de Sergio Scariolo, si bien no es menos verdad que el propio entrenador blanco señaló que llevaría tiempo ver en pista lo que desea inculcar a sus chicos. Sea como fuere, la Euroliga no espera a nadie y este jueves 4 de diciembre, a partir de las 18:30 horas, los de la capital de España visitan a Anadolu Efes en un partido clave para acercarse a los puestos que dan acceso a playoffs.

Como decíamos, y pese a sufrir de lo lindo, el Madrid arriba a tierras turcas tras derrotar en casa al Zalgiris Kaunas por 100-99 y hacer lo propio visitando al Hapoel Tel Aviv por 74-75. No se puede decir que están yendo sobrados, pero sí que están sabiendo salir adelante a la espera de encontrar un claro patrón de juego.

Mientras eso ocurre, y sin tener bajas de cara a la contienda más allá de Andrés Feliz, que llegó a última hora de las 'ventanas FIBA', el entrenador italiano señala que el actual formato de la Euroliga es un error por el exceso de partidos, al haber aumentado esta temporada de 18 a 20 equipos, y sostuvo que debería haber un replanteamiento de la competición.

"En los dos últimos años ha crecido exponencialmente el número de equipos de mucho nivel con la incorporación de tres o cuatro escuadras. Ha subido el número de partidos, con muchos en poco tiempo. Ha sido un error y todo el mundo está replanteando el formato de las futuras competiciones porque no permite desarrollar el normal trabajo del día a día con los equipos", expresa.

Anadolu Efes, sin Shane Larkin

En cuanto a los turcos, la ausencia de Shane Larkin les está haciendo muño daño a nivel ofensivo; tanto es así que son el cuarto peor ataque del torneo. Así, el Madrid deberá vigilar jugadores como Isaiah Cordinier, Ercan Osmani y Jordan Loyd, siendo los mejores de Efes en ataque.

A qué hora es el Andolu Efes - Real Madrid de la jornada 14 de la Euroliga

El partido de la Euroliga 2025-2026 entre Anadolu Efes y Real Madrid, perteneciente a la jornada 14 de la máxima competición del baloncesto continental, se va a disputar este jueves 4 de diciembre a partir de las 18:30 horas en el Sinan Erdem Arena.

Dónde ver en TV y online el Anadolu Efes - Real Madrid de la jornada 14 de Euroliga

Este partido entre el Anadolu Efes y el Real Madrid se podrá ver a través de Movistar +. Los derechos de la Euroliga en España los tiene esta plataforma, por lo que todos los partidos se verán por alguno de sus canales. En este caso, el duelo del equipo español se retransmitirá a través del canal de M+ Vamos (diales 8 y 53).

De igual forma, podrás seguir todas las novedades de esta competición a través de ESTADIO Deportivo, en el que encontrarás las mejores crónicas de los partidos, al igual que de la Liga ACB y la NBA.