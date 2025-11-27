Thomas Heurtel admite su equivocación con el Barça

El base francés regresó al Palau Blaugrana con el Asvel Villeurbanne, donde fue abucheado por el público barcelonista

Thomas Heurtel regresó por primera vez al Palau Blaugrana desde que lo hiciera con el Real Madrid en la temporada 2021-2022 y pudo comprobar que los aficionados no han olvidado que dejó al entonces equipo de Jasikevicius para jugar en el eterno rival

Pese a que en enero estuvo a un paso de volver a jugar con el Barcelona y a que entonces dijo estar muy "ilusionado" por su regreso, los aficionados no le han perdonado. De hecho, fueron ellos los que realmente frenaron su fichaje por el club barcelonista cuando lo tenía todo hecho.

Heurtel viajó desde China, con un vuelo pagado por el Barça, pero cuando aterrizó en la Ciudad Condal se encontró con que su fichaje se había detenido y, finalmente, cancelado. Aquello acabó, primero, en una dura crítica tanto de él como de su agente; y, luego, con una demanda por la que pide 5 millones de euros al club barcelonista.

"El acuerdo estaba cerrado, salí corriendo de China con mi esposa, mis hijos y quince maletas solo para descubrir al aterrizar que el presidente Joan Laporta lo había vetado", asegura el base francés en una entrevista en L'Equipe en la previa de su duelo en el Palau. "Ya tenía mi apartamento, el reconocimiento médico era una hora después... Fue un golpe devastador, sobre todo para mi familia. Pensé en dejarlo todo. Estaba harto. Mi esposa me convenció para que tuviera un final mejor", añadía el francés.

Heurtel, en plena recuperación tras una larga lesión, apenas jugó 8 minutos en su regreso. Falló un triple, pero metió los otros tres lanzamientos que intentó, dio una asistencia y, por momentos, mantuvo al Asvel con opciones de ganar en el Palau Blaugrana, algo que no lograría, ya que cayó por 88-78.

El base del Asvel reveló que para fichar por el Barça rechazó una oferta de tres años con el Asvel Lyon-Villeurbanne, una decisión que, por fortuna para él, su actual equipo no ha tenido en cuenta y le ha hecho un contrato este año. "Antes del Barça, iba a fichar por el Asvel por tres años. Pero volver a un gigante de la Euroliga con la idea de que ambas partes podríamos reescribir una historia que había terminado mal era tentador", admite.

A día de hoy tiene claro que su decisión habría sido muy diferente. "Me equivoqué. Debería haber rechazado al Barcelona y haber venido aquí", reconoce el actual base del Asvel que, a sus 36 años, trata de regresar a la elite en todo un clásico de Euroliga.