La nueva estrella de España tiene nombre propio: Great Osobor

Oriol Paulí lo califica de "animal", Chus Mateo ensalza sus cualidades y el joven ala-pívot admite que lo tenía muy claro al elegir: "Me siento español, así que fue una decisión fácil"

Con tan sólo un partido, Great Osobor ha ilusionado a todos los aficionados españoles. El pívot navarro, de 2,03 y 22 años, tuvo este jueves un brillante debut con la selección española en el primer encuentro de Chus Mateo al frente de la misma. El jugador navarro acabó el duelo ante Dinamarca (64-74) como segundo máximo anotador de España, con 12 puntos (5/9 en tiros de dos y 2/3 desde la personal), además de aportar ocho rebotes, tres de ellos en ataque, y dos robos para un total de 15 de valoración, el que más igualado con Paulí.

El jugador nacido en Tudela es todo un desconocido en nuestro país. De padres nigerianos, se marchó joven a Inglaterra y de ahí pasó a las categorías de formación estadounidenses. De allí se conocía que había un español que estaba destacando en la NCAA, pero no ha sido hasta este año, con su regreso a Europa para jugar con el Science City Jena alemán cuando ha habido la opción de verlo. Y su rendimiento ha ilusionado.

Chus Mateo, seleccionador nacional español, destacaba el gran debut del jugador y el gran futuro que le espera. "Ha jugado bien. Es un chico joven que está haciendo las cosas muy bien en su equipo. Tengo muchas esperanzas puestas en que siga participando en la selección absoluta, porque es un jugador con mucha calidad. Pero ha jugado muy bien y han jugado muy bien sus compañeros. Siempre me gusta resaltar el trabajo de equipo", afirmaba el ex del Real Madrid.

No sólo lo destacó Mateo, también lo hicieron algunos de sus compañeros, como Oriol Paulí, otro de los destacados ante los daneses. El alero del Hiopos elogió a un Osobor al que calificó de "animal" y de quien resaltó además su capacidad para adaptarse a los sistemas del equipo.

Great Osobor tenía claro que quería jugar con España

El propio jugador de ascendencia nigeriana admitía haberse sentido "bien" en esta "oportunidad espectacular" de la que había podido disfrutar. "Estoy muy agradecido al entrenador. Sólo quería jugar duro. (Chus Mateo) me ha dicho que juegue mi juego, que me ha traído aquí por lo que hago en Alemania", afirmaba un Osobor que se definió como muy versátil. "Hago muchas cosas diferente que otros jugadores de mi estatura y mi físico no pueden hacer", añadía.

Great Osobor pudo haber elegido jugar con Inglaterra, donde ha vivido en los últimos años, pero em una entrevista con AS asegura sentirse español y no dudó en acudir a la llamada de la selección. "Nací en España y fue aquí donde empecé a jugar al baloncesto. Me siento español, así que fue una decisión fácil", afirma el nuevo pívot español, quien desveló una conversación con el nuevo seleccionador nacional. "Chus Mateo vino a verme a Alemania. Me dijo que me necesitaba, que me quería aquí. 'Vale, vamos, fue mi contestación'", asegura.

Su futuro pasa por asentarse en el baloncesto europeo, pero no ha desistido de llegar a la NBA, pese a no poder lograrlo a través de la vía universitaria. "Mi sueño es jugar en la NBA y hay muchas formas de llegar hasta allí. Así que para mí es seguir mejorando como jugador y, cuando sea mi turno, aprovecharlo", admitía en dicha entrevista Osobor.