Ucrania - España: horario, canal y dónde ver hoy en TV y online el partido de baloncesto de las Ventanas FIBA de clasificación al Mundial 2027

España comienza la segunda ventana FIBA de clasificación al Mundial 2027 viajando hasta Letonia para vérselas con la selección de Ucrania

La selección española masculina de baloncesto retoma su fase de clasificación para el Mundial 2027 después de haber solventado con holgura sus dos primeros compromisos, en Dinamarca ante la selección local y en Tenerife frente a la Georgia de Toko Shengelia y Gio Shermadini.

Cuando se sorteó el grupo, todos pensaron que el gran rival de España sería Georgia, pero tras los dos primeros partidos, ese 'enemigo' ha cambiado y es una selección de Ucrania que, como España, ganó sus dos primeros partidos ante daneses y georgianos.

Ahora, los de Chus Mateo se enfrentan a doble partido a los ucranianos, que jugarán como locales en Letonia por el conflicto que vive su país desde la invasión rusa. Y que llegan, según avisaba el propio Mateo, liderados por su base Oleksandr Kovliar, ex de Obradoiro.

"Es un equipo muy potente, que corre bien el campo, incluso con la gente grande, y que pelea hasta el final. (...)Tienen especialistas en el ‘pick and roll’ y ahí tendremos que estar muy atentos”, advertía el seleccionador español.

España ha vuelto a llevar un equipo con jugadores poco habituales fuera de las ventanas y con sólo dos representantes de los conjuntos de la Euroliga, el madridista Izan Almansa y el taronja Isaac Nogués. No estará, como es lógico, Osobor, que se lesionó de gravedad en la ventana anterior, y hay alguna novedad, pero la base es la misma que en los dos primeros encuentros de esta fase de clasificación mundialista.

Chus Mateo descartó ayer a los jugadores Eric Vila (Dreamland Gran Canaria) y Miguel González (Casademont Zaragoza) para esta segunda Ventana de clasificación y redujo la lista inicial de 16 a 14 antes de viajar a Letonia.

A qué hora es el Ucrania - España de las Ventanas FIBA de clasificación al Mundial 2027

El partido de las Ventanas FIBA de clasificación al Mundial 2027 entre las selecciones de Ucrania y España, perteneciente a la jornada 3 de esta fase clasificatoria, se va a disputar este viernes 27 de febrero a partir de las 14:00 horas -hora peninsular española- en Riga (Letonia).

Dónde ver en TV y online el Ucrania - España de la Ventana FIBA de selecciones

Este partido entre las selecciones de Ucrania y España se podrá ver a través de RTVE y de DAZN. Los derechos en España los tiene RTVE, por lo que todos los partidos se verán por alguno sus canales. En este caso lo televisará Teledeporte, así como la plataforma RTVE Play.

Así mismo, también se puede ver en DAZN a través de Courtside 1891, la plataforma de streaming en directo de FIBA centrada en el baloncesto de selecciones.

