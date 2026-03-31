Nuevo refuerzo para la ACB directamente de la Liga de Desarrollo de la NBA

El Basket Girona se hace con los servicios de Cameron Hildreth y Augusto Lima deja Burgos por Fuenlabrada

El Basquet Girona ha sido uno de los equipos que más se ha movido en la Liga ACB en lo que llevamos de temporada. Eso ha llevado al equipo de Moncho Fernández a alejarse de la parte baja de clasificación y acercarse a un 'play off' que está muy difícil por la regularidad de los ocho primeros clasificados.

Sin embargo, los gerundenses no se rinden. Ya lo demostraron el sábado ante el Real Madrid, frente al que tuvieron una última jugada para haber ganado el partido. Y ahora lo siguen haciendo con más movimientos de piezas en su plantilla.

En este caso, el Basquet Girona ha mirado a la Liga de Desarrollo de la NBA (G league) y se ha hecho con el alero inglés Cameron Hildreth, que llega procedente del Noblesville Boom, equipo filial de los Indiana Pacers. Con este fichaje ha logrado cubrir la baja del escolta argentino Maxi Fjellerup, recientemente operado en su tobillo derecho.

Hildreth ha jugado esta temporada 35 partidos en los Boom, donde ha promediado 13,3 puntos y 3,4 asistencias (con un 49,9% en tiros de campo) en 26,5 minutos. Tras salir de la NCAA, el jugador británico, internacional en categorías inferiores, quería abrirse paso en la NBA, algo que podría intentar de nuevo el próximo verano, ya que sólo firma hasta final de temporada con los gerundenses.

El nuevo fichaje del Basquet Girona "tiene una buena capacidad para jugar en transición, así como para acabar dentro de la pintura y, desde ahí, asistir a sus compañeros", señala el club en el comunicado donde anunciaba su fichaje. "Creemos que aporta una buena intensidad defensiva y una energía que se acoplará muy bien con nuestra filosofía, y por eso hemos decidido incorporarlo", añadía.

"Cameron es un jugador muy versátil, ya que ha jugado de 3 y de 2, e incluso esta temporada ha actuado de 1 en su equipo a causa de las lesiones que han tenido", afirman desde el club gerundense, donde reconocen que se habían planteado reforzar la rotación exterior tras la lesión de Maxi Fjellerup.

Augusto Lima deja Burgos y firma por su séptimo club en España

El otro movimiento de la jornada en la Liga ACB llega en las filas del San Pablo Burgos, que ha anunciado el fin del contrato del veterano pívot brasileño Augusto Lima, con quien han alcanzado un acuerdo para su rescisión.

Lima llegó como refuerzo en enero, cuando peor estaba el equipo burgalés, pero apenas ha podido participar en cinco encuentros y se ha buscado un lugar donde contar con más minutos.

De hecho, poco después de que se anunciara la rescisión de su contrato con el San Pablo Burgos, el Flexicar Fuenlabrada ha hecho oficial su fichaje hasta final de temporada.

"El Baloncesto Fuenlabrada quiere agradecer al San Pablo Burgos las facilidades mostradas para posibilitar la gestión de la inscripción del jugador con nuestro equipo en la Primera FEB", publican los madrileños. Con el 'Fuenla' son ya siete los clubes en los que ha jugado Augusto Lima en España tras hacerlo en Unicaja, donde debutó como profesional, Granada, UCAM Murcia, Real Madrid, Leyma Coruña y el mencionado San Pablo Burgos.