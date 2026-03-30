Nueva estrella americana para la Liga ACB

El Baxi Manresa tratará de evitar problemas con un jugador con un reciente pasado en la NBA con los Nets y los Spurs

Aunque le separan tres victorias de la zona de descenso, las últimas derrotas han hecho saltar la alarma en un Baxi Manresa que está viviendo una temporada muy diferente a como la planteó y que ya ha dicho adiós, con diez encuentros de la Liga regular aún por disputarse, a los 'play offs' por el título.

El equipo vallesano ocupa actualmente el puesto duodécimo del campeonato español, con 9 victorias y 15 derrotas, a seis del octavo clasificados (Unicaja) y con tres de ventaja sobre el San Pablo Burgos y el Morabanc Andorra, que están igualados ahora mismo en la penúltima posición de la tabla.

Por eso, no han dudado en dar un paso adelante para tratar de vivir un fin de curso tranquilo y se han reforzado con nuevo jugador exterior, el escolta estadounidense David Duke Jr.

Con pasado en la NBA hasta la pasada temporada, donde jugó 54 partidos entre las dos campañas que estuvo en los Brooklyn Nets y sus breves apariciones con los San Antonio Spurs, Duke Jr. ha jugado esta temporada en el Perth Wildcats de la Liga australiana, con el que ha promediado 12,3 puntos, 2,7 rebotes y 2,9 asistencias en 24,6 minutos por partido.

Con 26 años y 1,93 metros, el escolta norteamericano ha sido calificado por su nuevo club como un jugador "muy atlético, con un físico potente" y que destaca "por su versatilidad y su capacidad defensiva". Con él, el Baxi Manresa amplía su rotación exterior y espera enderezar su rumbo en los últimos encuentros, y no pasar apuros, ya que se enfrenta a algunos de los equipos de abajo en las próximas jornadas.

Jaume Porsanau seguirá en Bilbao hasta 2029

El fichaje de la nueva estrella estadounidense que llega a la Liga no ha sido la única novedad anunciada este lunes en la Liga ACB, ya que el Bilbao Basket ha confirmado la continuidad de su entrenador, Jaume Porsanau, hasta 2029.

Porsanau, que ha ratificado su continuidad en una comparecencia junto a la presidenta del club bilbaíno, Isabel Iturbe, y al director deportivo, Raya Pueyo, llegó en 2022 y a lo largo de las cuatro temporadas en el conjunto vasco ha logrado asentarlo entre los habituales que pelean por los puestos de 'play off' y de Copa del Rey. A eso ha añadido el título logrado por los 'hombres de negro' la pasada temporada en la Copa FIBA Europa, torneo del que juega en dos días las semifinales ante el Szombathely húngaro.

El entrenador ilerdense llegó para sustituir a Alex Mumbru y ya acumula con el Bilbao Basket 189 partidos oficiales, por lo que se ha convertido en el segundo entrenador con más encuentros dirigidos en la historia club tras Txus Vidorreta.