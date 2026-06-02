La NBA Europa confirma sus planes: fecha definitiva, sistema de clasificación y serio aviso a la Euroliga

El gigante estadounidense aclara por voz de su comisionado adjunto, Mark Tatum, que el plan no ha variado un ápice tras las últimas reuniones y que cuenta con el respaldo necesario (tanto financiero como estructural con la FIBA) para completar el proceso hacia la nueva competición

El partido aún se está jugando. Si hace meses el positivismo se extendió con la aparición de Chus Bueno como CEO de la Euroliga y las posteriores reuniones entre este, la NBA y la FIBA, ahora es el poderoso estadounidense el que alza la voz para aclarar que si bien el deseo es ir todos de la mano, no tendrá problema alguno en ejecutar el plan por cuenta propia (con la FIBA) y sus inversores, abriendo de nuevo la puerta al terrorífico escenario de tener dos competiciones paralelas: Euroliga y NBA

No lo decimos nosotros, sino una voz más que autorizada como es Mark Tatum, comisionado adjunto de la NBA. "Seguimos en discusiones activas con la Euroliga. Creemos que todas las partes deben estar alineadas, pero también somos realistas y estamos listos para avanzar solo con la FIBA y nuestros socios si es necesario. Habrá una reunión con la Euroliga en las próximas semanas", avanza.

Tan cerca y tan lejos. Aunque todos parecen entender que unirse es el camino del éxito, una cosa es saberlo y otra ser capaces de llevarlo a cabo, ya que los intereses de unos y otros pueden chocar al principio, a mita de maratón o incluso casi pisando la meta. Buenas intenciones sí, pero es que hablamos de más de dos décadas en las que el baloncesto europeo vive partido por la mitad –¡Que no vuelva la Suproliga, por Diós!–.

Octubre de 2027, fecha inamovible para la NBA Europa

Tatum no solo ha dicho que van a seguir adelante con la hoja de ruta marcada, sino que lo harán ya cuenten o no con la Euroliga. "A finales de este mes cerraremos la fase de las ofertas y daremos paso al proceso de configuración. No hay un cronograma específico para anunciarlo todo, pero es obvio que tenemos que finalizar las negociaciones con los clubes para empezar en octubre de 2027. Con o sin un acuerdo con la Euroliga, comenzaremos en 2027", señala de manera tajante, antes de aclarar que el dinero generado no saldrá del Viejo Continente.

"No se trata de extraer valor, ya que un porcentaje enorme regresará para ser invertido en el baloncesto europeo. Todo lo demás que se diga es un discurso erróneo. Alrededor del 90 por ciento de lo que se mueva económicamente permanecerá en Europa", recalca.

El papel de la Basketball Champions League

Si bien hay cuestiones a resolver respecto a número de equipos, licencias y demás, lo que tienen claro en la NBA es que el nuevo torneo europeo no será cerrado; tanto es así que confirma que dentro del sistema de clasificación ideado ya es seguro que el ganador de la Basketball Champions League de la campaña 2026-27 tendrá plaza, asumiendo una vez más que el lanzamiento será en otoño de 2027.

Tal decisión va de la mano de la FIBA, que desde un primer momento ha hablado de incluir en el modelo de la NBA Europa a las ligas nacionales como vehículo hacia la misma. Ahora dan un paso más en esa dirección, pero queda mucha tela por cortar.