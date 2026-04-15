El Real Madrid no da su brazo a torcer y la Euroliga emite un comunicado oficial

Los blancos creen que aún no es momento de comprometerse de cara a la temporada venidera, mientras que la máxima competición continental anuncia que cuenta ya con más de 10 clubes dispuestos a entrar en una hipotética expansión

¿Seguirán juntos? No está nada claro. Si bien primero el freno que sufrió la NBA Europa y el posterior acercamiento de esta con la Euroliga –Chus Bueno mediante– parecían convertir en un mero trámite la permanencia del Real Madrid en la máxima competición del continente europeo, la realidad es que estamos ya a mediados del mes de abril y la postura del equipo presidido por Florentino Pérez no ha variado lo más mínimo. Lejos de sentirse presionado o entender que ya es hora de elegir un camino, en Chamartín quieren seguir evaluando al situación.

Lo más curioso del asunto es que mientras el Madrid está en stand by, la Euroliga sigue dando pasos para dejar sellado su futuro, al menos en lo que a las dos campañas venideras se refiere. De este modo, ha emitido un comunicado oficial en el que deja trazado el camino a seguir en cuanto a equipos participantes, expansión, reparto económico y formato del torneo.

Yendo por partes, lo más llamativo es que el actual campeón, el Fenerbahçe, esté a punto de certificar la firma de una nueva licencia de 10 años con la Euroliga, tal y como expresa Eurohoops, y el Real Madrid quiera seguir estirando el chicle. Lo cierto es que los blancos tampoco tienen prisa, ya que se decidan hoy o justo antes de la fecha límite de junio, la Euroliga contará con el gigante español. Por cierto, el ASVEL tampoco ha tomado aún una decisión.

Más de 10 clubes en espera para la expansión

Mientras aún los hay dudosos, lo que tiene claro la Euroliga es que si hubiese alguna baja no le faltan candidatos para unirse al proyecto; tanto es así que anuncia que hay más de 10 clubes desean formar parte de la posible expansión de la liga.

Si bien el plan es crecer –y más aún si se da un acuerdo con la NBA– no se trata de algo inmediato, ya que será en verano cuando se de comienzo al proceso, el cual se atisba como una verdadera batalla con PAOK, Zenit de San Petersburgo y Napoli en la mezcla.

Una nueva distribución financiera y un formato sin cambios para la 2026-27

Otro de los pasos que ha dado la Euroliga responde a una larga demanda por parte de un gran número de equipos, ya que por primera vez los equipos sin licencia A tendrán acceso a los derechos de transmisión y marketing. Esos clubes serían: Estrella Roja, Partizan, Monaco, Besiktas, Hapoel Jerusalén, Hapoel Tel Aviv, Valencia, Paris Basketball, Virtus Bologna, Bahcesehir y Dubai BC.

De manera independiente a las negociaciones con la NBA, la Euroliga también ha recalcado que continuará con una configuración de 20 equipos para la temporada 2026-27, manteniendo la estructura actual durante al menos un año más. Así, la temporada regular se mantendrá como una liguilla de todos contra todos a ida y vuelta, habiendo por tanto hasta 38 partidos para cada equipo. Cualquier cambio llegaría a partir de la temporada 2027-28.