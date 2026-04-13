La final del Real Madrid no cambia el objetivo de Sergio Scariolo

La "prioridad" para el técnico italiano del Real Madrid es "tener frescura para el play off de la Euroliga"

El Real Madrid comenzó la semana con un nuevo varapalo y la acabó con el 'play off' de la ACB asegurado, con el primer puesto liguero encarrilado y con una plaza de cabeza de serie en los 'play offs' de la Euroliga en su mano.

El equipo que entrena Sergio Scariolo se juega esta semana acabar entre los cuatro primeros de la máxima competición continental. Para ello debe ganar en casa, donde ha vencido en 17 de los 18 partidos que ha jugado, al Estrella Roja. Si lo hace, como poco, será tercero, ya que gana el 'average' a los otros dos equipos, Hapoel y Fernebahçe, con los que está empatado ahora mismo.

Scariolo sabe de la importancia de este partido, pero su mirada va más allá y piensa en llegar de la mejor forma posible al 'play off', para el que faltan dos semanas. Este fin de semana, en Burgos, el técnico madridista volvió a reservar a jugadores importantes, como Walter Tavares y Gabriel Deck, que no fueron convocados para el duelo de la Liga doméstica y permitieron que otros, como Izan Almanza y Alex Len, contaran con más protagonismo.

El Estrella Roja es 'secundario'

“La prioridad es tener frescura para el play off de la Euroliga, sin ninguna duda”, confirmó el técnico italiano cuando se le preguntó por la carga de trabajo al finalizar el partido en el que su equipo superó al San Pablo Burgos en la Liga ACB.

“El trabajo diario se ve en la consistencia y regularidad. Estoy contento con el trabajo de los jugadores en el día a día. En una temporada donde puede que lleguemos a jugar casi cien partidos, unos saldrán mejor y otros peor”, añadía el exseleccionador español, quien se ha mantenido fiel a sus rotaciones, incluso, en los momentos más complicados de la temporada. "Hemos dado descanso, como solemos hacer, a algunos jugadores importantes. Y hemos tenido respuesta, sobre todo en la segunda parte, de jugadores que en la Euroliga tienen menos minutos, pero que tienen la ACB para mantener el ritmo”, confirmaba Scariolo.

Scariolo, satisfecho con el reparto de esfuerzos

El Real Madrid solventó (78-94) un duro encuentro en el que el San Pablo se jugaba el descenso y eso le permite mantener los cuatro victorias de ventaja sobre el Valencia Basket a ocho jornadas del final de la temporada regular.

“El equipo ha sabido abrir una brecha importante al inicio del tercer cuarto y luego mantenerla y ampliarla. Es un partido para estar satisfecho. Estamos en una trayectoria impresionante en la Liga, pero ahora vamos a entrar en un momento decisivo de la Euroliga. Debemos mantener este colchón que tanto esfuerzo y tanta calidad de juego nos ha costado”, sentenciaba Sergio Scariolo, quien sabe que todo lo hecho hasta ahora no vale si no lo rematan en los últimos partidos.