Así queda la clasificación de la Liga ACB tras las victorias de Real Madrid y Barça y el golpe del Valencia a Unicaja en la jornada 26

Ganaron los favoritos en una jornada que ha tenido pocas sorpresas y en la que varios partidos se han decidido por una sola canasta. El Real Madrid ya ha sellado el playoff a falta de ocho jornadas

Terminó la 26ª jornada en la Liga Endesa y en ella se produjeron pocas sorpresas pero sí partidos muy calentitos que se decidieron prácticamente por una canasta. Los favoritos no fallaron, el Real Madrid selló su pase al playoff a falta de ocho jornadas, el Barça recuperó la sonrisa perdida en Europa y el Valencia Basket ha dejado tambaleando al Unicaja tras ganarle en Málaga.

Baskonia 88-86 Gran Canaria

Trent Forrest hizo otro truco de magia a siete segundos del final para lograr una canasta con falta personal que puso el definitivo 88-86 a favor de Kosner Baskonia que sufrió ante un reactivado Dreamland Gran Canaria que, en el debut del argentino Ernesto 'Ché' García en el banquillo, rozó la hazaña en el Buesa Arena.

Los vitorianos reaccionaron tras el descanso e igualaron las fuerzas de un partido que tuvo un color amarillo durante la primera parte. Los azulgranas no pudieron romperlo y se llegó a un cara o cruz que cayó del lado vasco gracias a la aparición de Kobi Simmons, quien finalizó con 21 puntos, antes del malabarismo de Forrest.

Barça 90-61 Surne Bilbao

El Barça dejó atrás este domingo el golpe de las dos derrotas que le cerraron definitivamente el acceso al 'Top-6' de la Euroliga, al imponerse con autoridad al Surne Bilbao Basket (90-61) para reconciliarse con el Palau Blaugrana y encarrilar su presencia en las eliminatorias al título de la Liga Endesa.

El conjunto azulgrana se apuntó su decimoctava victoria tras un partido sin historia, construido desde una mejora colectiva que le permite abrir una ventaja de tres triunfos respecto al corte que marca el cuadro vasco, con un partido menos y ocho jornadas por disputarse en la fase regular.

UCAM Murcia 107-91 Covirán CB Granada

El UCAM Murcia Club Baloncesto, tercer clasificado de la Liga Endesa ahora con 19 victorias -cinco de ellas consecutivas en una racha que tiene abierta- y sólo siete derrotas, venció por 107-91 al Covirán Granada, colista de la competición con tres triunfos en 26 jornadas, en un encuentro en el que los murcianos y, en especial David DeJulius, se lucieron una vez más en ataque -31 puntos y 11 asistencias para el base- y demostraron que digirieron bien el KO europeo.

Unicaja 89-96 Valencia Basket

Valencia Basket, con una actuación brillante del dominicano Jean Montero (29 puntos y 31 de valoración), doblegó a un aguerrido Unicaja en el Martín Carpena (89-96) y se afianza en la segunda plaza de Liga Endesa, mientras que los malagueños se desinflan en la última plaza que da acceso a la fase por el título y encarrilan cuatro derrotas consecutivas.

de ataques directos, posesiones cortas y, sobre todo el Valencia, de canastas de una calidad individual tremenda. La dinamita exterior de los taronjas, y, sobre todo, la exhibición de canastas de Montero decidieron el partido.

Baxi Manresa 87-77 ASISA Joventut

El Baxi Manresa, impulsado por el acierto de Alex Reyes, que anotó diecisiete puntos, ganó el derbi catalán ante el Asisa Joventut (87-77) y cortó su mala racha de resultados en la Liga Endesa.

Los manresanos arrancaron el partido con la sexta marcha en el acelerador de la mano de un increíble Reyes desde la línea de tres, con un parcial 7-0 de inicio que no gustó nada a Dani Miret, que rápidamente paró el choque con un tiempo muerto.

San Pablo Burgos 78-94 Real Madrid

El Real Madrid ganó con superioridad en el Coliseum al San Pablo Burgos (78-94) en un domingo en el que, antes de jugar su partido, se convirtió en el primer equipo clasificado para las eliminatorias por el título a ocho jornadas del final de la fase regular de la Liga Endesa gracias a la derrota del Surne Bilbao ante el Barça.

Al líder de la competición, con 24 triunfos y solo dos derrotas, le bastaba una derrota del equipo vasco o de La Laguna Tenerife para sellar su billete para los playoff, y logró el objetivo antes de imponer su autoridad en el Coliseum en un choque en el que destacó el croata Mario Hezonja. El Burgos sostuvo el pulso durante una gran primera mitad, pero acabó cediendo ante la superioridad física, profundidad y talento del equipo blanco.

El resto de resultados de la jornada fueron:

Casademont Zaragoza 107-91 Hiopos Lleida

Rio Breogán 97-99 MoraBanc Andorra

La Laguna Tenerife 97-94 Basquet Girona

Así queda la clasificación tras la disputa de la jornada 26 en la Liga Endesa

1. Real Madrid 24-2 (+267)

2. Valencia Basket 20-6 (+338)

3. UCAM Murcia 19-7 (+180)

4. Baskonia 19-7 (+161)

5. Barcelona 18-8 (+213)

6. La Laguna Tenerife 16-10 (+120)

7. Joventut 16-10 (+80)

8. Unicaja 15-11 (+47)

9. Bilbao Basket 15-12 (-44)

10. Basquet Girona 12-14 (-71)

11. Río Breogan Lugo 10-16 (-92)

12. Baxi Manresa 10-16 (-174)

13. Hiopos Lleida 9-17 (-160)

14. Casademont Zaragoza 8-19 (-159)

15. San Pablo Burgos 7-19 (-105)

16. Gran Canaria 7-19 (-138)

17. Morabanc Andorra 7-19 (-194)

18. Coviran Granada 3-23 (-269)