El Baskonia sigue maquillando su Euroliga en Bolonia

La segunda victoria a domicilio de los vascos y la cuarta en esta fase regular llega en tierras italianas de la mano de Eugene Omoruyi. Lástima que ya no valga para mucho clasificatoriamente hablando

El Kosner Baskonia ha ganado este viernes por 72-82 en su visita a la Virtus Bolonia durante la 37ª y penúltima jornada de la Euroliga 2025-26, encadenando los vitorianos su cuarta victoria en una fase regular que está cerca de terminar y que ha brindado aquí un partido tan vistoso como intrascendente de cara a la tabla clasificatoria.

La segunda victoria a domicilio en la Euroliga estuvo liderada por Eugene Omoruyi, quien tiró del carro con 22 puntos y 24 créditos de valoración desde el inicio. Los italianos echaron de menos la contundencia anotadora de Carsen Edwards. Saliou Niang fue el mejor de los transalpinos, que fueron víctimas de sus errores y no encontraron soluciones en ataque.

La primera canasta llegó después de más de dos minutos, pero desde entonces el Baskonia propinó un 2-15 en los compases iniciales marcados por los errores, pero donde Eugene Omoruyi marcó diferencias. Las cinco pérdidas de balón de la Virtus y la mala selección de tiro de los italianos fueron una losa demasiada pesada para los italianos que no aparecieron en los cinco minutos iniciales.

Los cambios mejoraron a los boloñeses, que sufrieron con el dos contra uno en el poste bajo y vivieron de los chispazos de sus jugadores y del rebote ofensivo, 21-28. Eugene Omoruyi lideró la entrada de los vitorianos en el segundo asalto, pero la Virtus comenzó a recortar distancias cuando Derrick Alston y Daniel Hackett entraron en ritmo para darle la vuelta el choque a 37-35.

Cinco puntos de Markus Howard dieron aire al Baskonia, que se fue por delante al descanso, 39-44. Carsen Edwards y Saliou Niang entraron en acción tras el paso por vestuarios y la escuadra italiana remó para recuperar el mando del choque en un tercer acto más sucio. La tercera falta personal del anotador del equipo italiano y varias defensas encadenadas del equipo de Paolo Galbiati les permitió a los baskonistas mantenerse por delante con diez minutos por delante, 53-57.

El Baskonia entró mejor, tomó aire y mantuvo a una distancia prudencial a su rival, que estuvo demasiado frustrado con las decisiones arbitrales y recibió dos técnicas. A pesar de todo, el plantel italiano no se fue del partido. El uno contra uno era la mejor arma de la Virtus, pero el Baskonia aguantó y encontró su mejor momento con el juego en equipo.

Dos triples azulgranas, de Tim Luwawu-Cabarrot y Clement Frisch abrieron un hueco casi definitivo a pesar de que Carsen Edwards quiso echarse a su equipo a la espalda, hasta que fue expulsado por faltas personales. Baskonia controló el duelo y se impuso por diez puntos, 72-82.

Ficha técnica:

Edwards (13), Ferrari (2), Jallow (-), Alston Jr. (19) y Smailagic (2) -cinco inicial-, Niang (9), Diarra (-), Hackett (15), Baiocchi (2), Diouf (10), Accorsi (-) y Akele (-).

Kosner Baskonia (28+16+13+25): Forrest (8), Villar (2), Radzevicius (2), Omoruyi (22) y Diakité (11) -cinco inicial-, Nowell (-), Spagnolo (8), Frisch (5), Luwawu-Cabarrot (19) y Howard (5).

Árbitros: Emin Mogulkoc (Turquía), Piotr Pastusiak (Polonia), Gentian Cici (Albania). Eliminaron por faltas personales a Edwards (min.39). Señalaron técnica a Edwards (min.31) y al técnico local (min.35).

Incidencias: Partido correspondiente a la jornada 37 de la Euroliga de baloncesto, disputado en el Virtus Arena de Bolonia