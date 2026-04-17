Vuelve el mejor Rublev para vérselas con la gran revelación del Conde de Godó 2026

El tenista ruso gana en un partido loco a Tomas Machac y se cruzará en semifinales con la sorpresa de este Godó: Hamad Medjedovic

Había dudas sobre qué Andrey Rublev veríamos en Barcelona tras su triste paso por Montecarlo y después de la irregularidad que le caracteriza últimamente. Sin embargo, el tenista ruso está ofreciendo su mejor versión y se ha metido en semifinales con un gran juego que le hace partir como gran alternativa a Musetti, el gran favorito por la parte baja del cuadro.

El hecho de que Carlos Alcaraz se retirara el miércoles le abría mucho la puerta al exTop-5 por el cuadro de arriba. En lugar del murciano se las veía en cuartos de final del Conde de Godó 2026 con un Tomas Machac peligroso, pero que no tiene el nivel del tenista de El Palmar. Y lo ha aprovechado...

El tenista ruso se ha impuesto en una hora y 25 minutos por 6-4 y 6-3 a un rival que llegaba como uno de los jugadores más en forma del momento tras arrebatarle el único set en los Masters 1.000 de este año a Jannik Sinner, al que tuvo contra las cuerdas por momentos en Mónaco.

En Barcelona demostró en su debut su buen estado de forma y, además, llegaba descansado tras suspenderse su duelo con Alcaraz. Nada le ha servido al checo, que ha visto cómo Andrey Rublev era muy superior y no le ha quedado otra que asumir su derrota.

Eso sí, la vendió cara y en un partido loco, con hasta nueve roturas de servicio, ganó el que más resistió y el que estuvo más firme en los momentos decisivos. Ese fue Rublev, que en el primer set salvó una última bola de 'break' en contra para ganar 6-4; y, en el segundo, resolvió al resto tras cinco bolas de partido que eternizaron el final.

Hamad Medjedovic, de la previa a las semifinales del Godó

Su rival en la primera semifinal será el serbio Hamad Medjedovic, la gran sorpresa de este Conde de Godó, verdugo de uno de los grandes favoritos, Alex de Miñaur, y que este viernes ha confirmado el gran momento en el que llega derrotando con claridad al portugués Nuno Borges, al que superó claramente a partir del inicio del segundo set.

Tras una primera manga equilibrada y que se resolvió en el 'tie break', el balcánico fue superior al tenista luso al que derrotó por 7-6(6) y 6-2 en una hora y 34 minutos de juego.

Medjedovic se planta así en semifinales procedente de la fase previa, todo un logro que le permitirá sumir muchos puestos en el ránking ATP.

El servicio fue clave en una primera manga donde ambos contendientes sólo concedieron una bola de ruptura al resto. La tuvo el portugués Borges y, además, fue una bola de set, ya que llegó con 6-5 a favor. Sin embargo, el joven serbio tuvo la sangre fría para salvarla. La igualdad se mantuvo en el 'tie break', donde Hamad Medjedovic supo aprovechar la segunda bola de set de que dispuso para llevarse el set.

En el segundo, el tenista serbio aceleró y, con la confianza que le daba el ir por delante, rompió por tres veces el servicio a su rival y siempre tuvo la iniciativa; y tampoco se puso nervioso cuando perdió por primera vez el saque, ya que volvió a romperlo para cerrar el encuentro.