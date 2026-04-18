Rafa Jódar confirma su gran cambio y su ayuda extra en la grada

El tenista madrileño se mide a Arthur Fils en las semifinales del Conde de Godó y, pase lo que pase, su participación en Barcelona ya ha superado todas las expectativas, porque ya ha mejorado diferentes aspectos de su juego

Rafa Jódar ha arrancado con fuerza el circuito ATP. Tras su victoria en Marrakech, ahora ha tomado el relevo de Carlos Alcaraz en el Conde de Godó. Sí, tal y como leen, a falta del murciano, este joven madrileño ha ilusionado al tenis español con poder adjudicarse este ATP 500 que sería un paso de gigante en su carrera y le consagraría en su primera temporada como profesional.

Actualmente es el número 55 del mundo y hace unos meses no se podía imaginar lo que está viviendo ahora. Pese a ello, mantiene los pies en la tierra y así se autoanaliza: "Sé que estoy en un proceso de mejora, estoy mejorando diferentes aspectos de mi juego para adaptarme a esta superficie. Tengo que seguir así, tanto en este torneo como en los siguientes, queda mucho".

De momento no ha perdido ni un solo set en el certamen y su victoria ante el británico Cameron Norrie (24) por 6-3 y 6-2 fue incontestable: "Sabía que eran puntos importantes y, cuando los he ganado, es muy bonito que te aplaudan. Me he sentido muy arropado hoy, jugando en mi país. Es algo que no había vivido hasta ahora y, cuando ves a tanta gente, incluso caras conocidas en la grada, es una motivación y una satisfacción extra".

La ayuda de Rafa Jódar en la grada

En su primera temporada como profesional, Jódar mantiene como único integrante de su equipo a su padre, con el que aseguró tener "una conexión especial" y al que atribuyó un papel clave en el análisis de su próximo rival, el francés Arthur Fils, número 30 de la ATP. "Va a ser un partido muy difícil. Si está en semifinales es porque ha hecho las cosas muy bien. Tengo que intentar dar mi mejor nivel, hacerlo lo mejor posible y luego veremos qué pasa en el partido", concluyó.

Respecto a su padre, reconoce que es una figura clave en su desarrollo y en sus momentos de emergencia en la pista: "Sí, le busco. Cuando tienes a una persona, en este caso a tu padre, que está ahí en el box, yo creo que es un apoyo muy grande. Como tú dices, cuando las cosas no van tan bien, él siempre tiene una solución y al final conectamos muy bien, y como nos conocemos tan bien, porque es mi padre y nos conocemos desde que yo era muy pequeño, y siempre me ha llevado él, es una conexión muy especial. Eso hace que cuando las cosas no van bien, yo tenga ahí un apoyo extra".

El próximo rival de Rafa Jódar, el francés Arthur Fils

A un sólo paso de su primera final ATP 500, Rafa Jódar es consciente de que deber estar muy acertado este sábado si quiere estar en ella. Le espera el francés Arthur Fils: "Sí, sí, yo sé que va a ser un partido muy difícil, si él está en las semifinales aquí en Barcelona es porque ha hecho las cosas muy bien, porque ha jugado muy buenos partidos, entonces yo lo que tengo que intentar hacer es dar mi mejor nivel, intentar prepararlo lo mejor posible, y luego ya veremos lo que pasa en el partido".

Horario de la semifinal del Conde de Godó entre Rafa Jódar y Arthur Fils?

El partido entre Rafa Jódar y Arthur Fils se disputará este sábado 18 de abril de 2026 en el segundo turno de la Pista Rafa Nadal, no antes de las 16:00 hora española. Al igual que sucedió en su partido de cuartos de final ante Cameron Norrie, se espera un lleno hasta la bandera para animar al nuevo ídolo local, que podría sellar su pase por primera vez a la final de un ATP 500.

Dónde ver el partido entre Rafa Jódar y Arthur Fils

El ATP 500 Barcelona Open 2026 se puede ver en directo en España a través de Movistar+ y RTVE, concretamente en Teledeporte, y algunos partidos en La1. También está disponible en streaming por medio de la app de Movistar+ para suscriptores, así como en la app de RTVE, y a través de TennisTV para quienes cuenten con suscripción en esta plataforma. El partido se emitirá en abierto por Teledeporte.