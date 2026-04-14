Rafa Jódar acaba empachado de su estreno en el Conde de Godó: "No me meto presión, las expectativas las ponen otras personas"
Rafa Jódar se pensó mucho cuándo dar el salto a la profesionalidad, al circuito ATP. Y lo ha dado cuando realmente se sentía preparado para competir en él. Y su carta de presentación en España no ha podido ser mejor.
A sus 19 años y a través de una invitación, ha conseguido superar la primera ronda del Conde de Godó superando a un mermado Jaume Munar (6-1 y 6-2). En poco más de una hora selló su billete para los octavos de final y confirmar que puede ser en unos años una de las raquetas más poderosas del tenis español.
Y tras el partido, el madrileño mostró ante los medios de comunicación que, además, tiene muy bien amueblada su cabeza.
“Sabía que estaba haciendo las cosas muy bien, está yendo todo muy rápido. Es mi primer año en el circuito profesional y las cosas está yendo muy bien, estoy disfrutando en la pista, eso es lo más importante. Me queda un margen de mejora muy grande, tanto en tierra batida como en pista dura. Quiero ir trabajando poco a poco, cogiendo confianza en los partidos, sobre todo en estas primeras rondas que siempre son más difíciles. Aquí, por suerte, me he encontrado muy bien”.
Sobre el reto que se marca ahora mismo en el circuito fue tajante: “No me pongo ninguna presión, ningún objetivo, hay que ir poco a poco. Tengo que seguir mi camino, no me comparo con nadie, ni español ni de otros países. Cada uno tiene que seguir su ritmo, no me tengo que poner ninguna presión extra, esto es lo que intentamos trabajar en mi círculo más cercano. No lleva a nada ponerse presión”.
Respecto al estreno ante Munar ha confesado que se marchó con muy buenas sensaciones: “Están siendo unos días muy bonitos, mi primera jugando el Godó. Hoy el ambiente ha sido increíble, me he sentido muy arropado. Sabía que jugaba contra Jaume (Munar), otro tenista español, así que era como un derby. Me he encontrado muy bien, tanto al principio del partido como cuando he podido acabarlo, siempre sentí el apoyo. Al final era mi primer partido en España jugando un torneo ATP, estoy muy contento de cómo me han recibido”.
Y aunque ahora se enfrenta a las mejores raquetas del mundo, Jódar sigue echando la vista atrás para recordar de dónde viene: “Aquí todo el mundo juega muy bien, son muy profesionales, estamos hablando de los mejores jugadores del mundo. Al final hay que hacer las cosas muy bien para llevarse una victoria, hay que valorar cada triunfo que se consigue, sobre todo las que se consiguen aquí en España. El año pasado venía enfrentándome a otro tipo de jugadores, el ritmo de bola a estas alturas claro que se nota, hay que estar preparados, pero lo estoy llevando bien”.
Rafa Jódar sabe que el dulce se acabará
Y aunque ahora mismo todo son elogios, Rafa Jódar es consciente que los dulces se acabarán tarde o temprano: “Las expectativas no las pongo yo, las ponen otras personas. Yo lo tengo que hacer es enfocarme en mí mismo, en seguir mi camino, en mejorar poco a poco. Sigo siendo la misma persona y así seguirá siendo, vengan los resultados que vengan, prefiero no mirar mucho eso de las expectativas”.
“Las cosas han ido muy bien tanto este año en el circuito profesional como el año pasado, pero siempre hay momentos menos buenos, no diría malos. Esos momentos menos buenos son de los que aprendes, te hacen ser más duros en la pista, plantearte cómo jugar ante tus rivales. La temporada es muy larga, hay que jugar muchos torneos, sé que vendrán momentos donde las cosas no vayan tan bien, pero estaré preparado para afrontar esas situaciones de la mejor manera posible”, finalizó Rafa Jódar.