Rafa Jódar - Norrie: Horario, canal y dónde ver en TV y online el debut de Jódar en el Conde de Godó 2026

Rafa Jódar se enfrenta a Cameron Norrie en la lucha por alcanzar los cuartos de final del Conde de Godó 2026

Rafa Jódar se ha quedado como el único tenista español superviviente en el Conde de Godó después de que Carlos Alcaraz se retirara tras su lesión en la muñeca. El tenista madrileño ha superado con solvencia tanto a Munar como a Carabelli y, con ello, se asegurado estar este próximo lunes entre los cincuenta mejores jugadores del mundo.

El triunfo en octavos ante el argentino también le sitúa como el tenista con más triunfos en este 2026, por delante de Janni Sinner, y a un paso de convertirse en el tercer mejor español en el ranking ATP. Pese a ello, Jódar asegura que tiene los pies en el suelo y que no piensa en ello; sólo en su próximo rival.

Ese próximo contrincante es el británico Cameron Norrie, actual 24 del mundo y uno de los pocos cabezas de serie que quedan en competición en el Godó. Un jugador ante el que, pese a poco bagaje de Rafa Jódar en el ATP Tour, el madrileño se ha enfrentado. Fue hace poco más de un mes, en el torneo de Acapulco (pista dura) y ganó el español con comodidad por 6-3 y 6-2, en un partido que decantó con su saque.

Esta vez será diferente, a priori, porque el saque de Jódar no es tan definitivo en tierra batida y, además, es la superficie que mejor se le da a Cameron Norrie. El británico, pese a que su rival es el jugador de moda, parte como gran favorito en este encuentro. Lo único en su contra podría ser el desgaste, ya que ha tenido que ganar sus dos partidos previos en tres sets ante Wawrinka y Quinn, pero con un día de descanso entre medias, eso no es una ventaja a tener en cuenta.

¿A qué hora se juega el Rafa Jódar - Cameron Norrie?

El partido entre Rafa Jódar y Cameron Norrie correspondiente a los cuartos de final del Conde de Godó 2026 tendrá lugar este viernes 17 de abril. El encuentro tendrá lugar en la sesión de tarde, en el horario estrella de la pista central Rafa Nadal del RCT Barcelona, que no empieza antes de las 16:00 horas.

Dónde ver por TV y online el partido de Rafa Jódar en el Conde de Godó 2026

El Conde de Godó 2025 se puede ver en España en abierto, a través de RTVE, que echará este viernes dos partidos en Teledeporte desde las pistas del Real Club de Tenis Barcelona-1899. También se puede ver en la plataforma de streaming RTVE Play.

Movistar tiene los derechos en España del ATP Tour y también retransmitirá el segundo mejor torneo español a través de sus canales, con seguimiento especial a lo que hagan los españoles estos días. Así mismo, la televisión catalana (Esport3) también retransmitirá algunos partidos del torneo insignia catalán.

La última opción para poder verlo, en este caso, de forma online es a través de la plataforma Tennis TV.

En ESTADIO Deportivo les estamos dando toda la información de lo que ocurra en el torneo barcelonés.