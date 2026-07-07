De ser uno de sus últimos Grand Slam a batir en Wimbledon un récord nunca antes alcanzado

A sus 36 años, Struff se ha convertido en Wimbledon en el jugador de más edad que se mete en los cuartos de final de un Grand Slam

Jan-Lennard Struff se convirtió en 2023 en la gran sensación del Mutua Madrid Open cuando, sin esperarlo nadie, se metió en la final contra todo pronóstico antes de caer con Carlos Alcaraz. El tenista alemán había cuajado el mejor torneo de su vida y parecía encontrarse en el gran momento de su carrera.

Sin embargo, tras llegar justo después a la final de Stuttgart -sobre hierba-, a partir de ahí desapareció. Unos dolores en la cadera le impidieron jugar Wimbledon y estuvo mucho tiempo sin jugar. "Intenté que me infiltraran para poder competir en Londres, y el médico me dijo que si hacía eso arruinaría mi carrera, Estuve siete meses sin coger una raqueta, me dediqué a pasar tiempo con mi familia y ahora me siento con ganas de recuperar mi mejor nivel", señaló el germano tras reaparecer.

Struff, pese a su veteranía, volvió. Nunca alcanzó ese nivel, aunque sí estrenó su palmarés en el ATP Tour al ganar el Bavarian Championships de Múnich en 2024. A sus 36 años, a este Wimbledon 2026 llegaba como 74 del ránking en lo que se preveía como uno de los últimos Grand Slam que iba a disputar en su carrera. Y ha hecho historia.

Tras vencer a Hurkacz en octavos de final se convertía, con 36 años y 78 días, en el jugador más veterano que alcanzaba por primera vez los cuartos de final de un torneo del Grand Slam. Nunca había llegado tan lejos en ninguno de los cuatro grandes.

Daniil Medvedev, la víctima más 'cómoda'

Era un premio muy buscado después de doblegar a Daniil Medvedev en tercera ronda y dar una de las grandes sorpresas del cuadro masculino en la presente edición de Wimbledon. Eso le permite enfrentarse a Jannik Sinner, un jugador al que nunca ha ganado, pero al que tampoco se ha enfrentado en un Grand Slam.

Para poder batir ese récord ha tenido que ganar tres de sus cuatro partidos en cinco sets. De hecho, el único que ganó en menos tiempo fue el que le enfrentó a Medvedev, con el que acabó en tres mangas (7-6, 7-6 y 7-5). A Sebastián Báez, en primera ronda, le ganó por 7-5 en la quinta manga; más sufrió con el norteamericano Brandon Nakashima, al que doblegó por 10-7 en el 'match tie break' del último set, y con Hurkacz fue por retirada del polaco cuando struff ganaba por 4-2 la última manga, después de haber remontado dos sets en contra.

De momento, ha dado un salto de más de 30 puestos y ocupa provisionalmente el 40º de la ATP, pero un triunfo ante el número uno del mundo le devolvería al Top-30, un lugar que ya ocupó antes de sus lesiones, tras sus triunfos en 2023.