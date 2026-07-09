Borja Iglesias desvela el mensaje de Giráldez que le hizo llorar tras debutar con España

El delantero del Celta reconoce que el técnico celeste cambió su forma de entender el fútbol y confiesa que se rompió al leer su felicitación después de estrenarse en un Mundial; el 'Panda' también se refirió al interés del América de México en su fichaje, pero aseguró que su primera intención tras el Mundial será irse de vacaciones y regresar a Vigo

Borja Iglesias atraviesa uno de los momentos más especiales de su carrera después de debutar con la selección española en un Mundial. El delantero del Celta de Vigo, que disputó sus primeros minutos con la Absoluta en el triunfo frente a Portugal en los octavos de final, desveló que uno de los mensajes que más le emocionó tras el encuentro fue el de su entrenador, Claudio Giráldez. El técnico celeste, además, ocupa un lugar muy especial en la trayectoria del atacante, ya que, según explicó, fue quien le hizo cambiar su manera de entender el fútbol.

El internacional español recordó que el técnico del Celta le transmitió una reflexión que ha marcado su carrera y que le ha ayudado a asumir con naturalidad un papel secundario cuando el equipo lo necesita. Una enseñanza que ahora también está aplicando en la concentración de la selección española.

Giráldez, un entrenador que marcó a Borja

Borja Iglesias explicó que Claudio Giráldez tuvo una influencia decisiva en su forma de afrontar el día a día y el papel de cada futbolista dentro de un equipo. "Desde joven siempre he querido jugar, pero hace unos años Claudio Giráldez me hizo una reflexión que me cambió la forma de ver las cosas. Me dijo que el fútbol te enseña que siempre tienes que jugar, pero la realidad no es esa. Hay que prepararse para aportar desde cualquier sitio. Estar aquí es un lujo y aportar desde cualquier lugar es un orgullo".

Sus palabras reflejan la estrecha relación entre ambos y la importancia que ha tenido el técnico vigués en la madurez deportiva del 'Panda', que esta temporada regresó al Celta y ha recuperado su mejor nivel bajo las órdenes de Giráldez.

Un debut inolvidable con la selección española

El delantero también recordó cómo vivió sus primeros minutos con España en el Mundial. Borja confesó que estuvo preparado durante todo el encuentro para ayudar al equipo en cualquier momento y que disfrutó especialmente de la confianza que le transmitió el seleccionador. "Luis de la Fuente me animó a salir para intentar cerrar el partido. Pasaban los minutos y pensé que igual no entraba, pero estaba tranquilo y preparado para lo que tocara. Estoy muy feliz por haber debutado".

El ex del Betis cumplió así uno de los grandes sueños de su carrera al estrenarse con la Absoluta en una eliminatoria mundialista, un momento que permanecerá para siempre en su memoria.

El mensaje que le hizo romper a llorar

Tras el pitido final llegó el momento más emotivo de la noche. Borja Iglesias recibió multitud de felicitaciones en el vestuario, aunque hubo una que le impactó especialmente: la de Claudio Giráldez. El delantero reconoció que las palabras del entrenador del Celta le emocionaron profundamente. "Todo el mundo me felicitó en el vestuario y eso fue muy especial. Luego vi los mensajes de mi mujer y de mi familia. También me escribió Claudio Giráldez para darme la enhorabuena, no solo por el debut, sino por cómo lo había hecho y por el tipo de persona que soy. Estuve llorando un buen rato".

Interés del América mexicano

El 'Panda' : "La realidad es que soy super feliz en el Celta, en Galicia, en mi casa. Esto del fútbol es algo que no se sabe lo que puede pasar pero a día de hoy estoy centrado en el Mundial y luego disfrutar de mis vacaciones y volver a Vigo que es mi casa".

La dificultad de conquistar un Mundial

Por último, Borja Iglesias quiso poner en valor lo complicado que resulta alcanzar el éxito en una competición como la Copa del Mundo, independientemente del potencial de una selección como España. "Cuando eres joven piensas que hay una especie de maldición cuando las cosas no salen, pero con el tiempo entiendes que ganar es muy complicado. Hay que darle muchísimo valor. Cuando ganas no es porque hagas todo bien y cuando pierdes tampoco significa que hagas todo mal".

Mientras España continúa soñando con conquistar el Mundial, Borja Iglesias sigue disfrutando de una experiencia inolvidable en la que, además de cumplir el sueño de debutar con la Absoluta, ha vuelto a demostrar la influencia que Claudio Giráldez ha tenido en su crecimiento personal y profesional.