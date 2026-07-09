Óscar Mingueza ficha por el Crystal Palace hasta 2030 tras poner fin a su etapa celeste

El internacional español inicia una nueva etapa en la Premier League tras finalizar su contrato con el conjunto vigués, que pierde a uno de los futbolistas más importantes de las últimas temporadas

El nuevo equipo de Óscar Mingueza ya es una realidad. El Crystal Palace anunció este jueves la incorporación del defensa catalán, que llega libre tras finalizar su contrato con el Celta de Vigo y firma con el conjunto londinense hasta el 30 de junio de 2030. Se confirma así una salida que llevaba días perfilándose y que supone una baja de enorme calado para el equipo celeste después de cuatro temporadas del jugador en Balaídos.

El internacional español, de 27 años, pone rumbo a la Premier League para afrontar un nuevo desafío en su carrera después de consolidarse como uno de los futbolistas más interesante de LaLiga y convertirse en un fijo en su equipo, tanto por rendimiento como por liderazgo dentro del vestuario.

Deja una huella difícil de borrar en Vigo

La marcha de Mingueza deja un vacío importante en la plantilla viguesa. Desde su llegada procedente del FC Barcelona en el verano de 2022, el defensa fue creciendo hasta convertirse en una pieza indispensable gracias a su versatilidad, pudiendo actuar como lateral en ambas bandas, central e incluso carrilero.

En su etapa en Vigo se ha destacado como uno de los grandes protagonistas del crecimiento del equipo, siendo pieza fundamental en la clasificación del Celta para competiciones europeas durante dos temporadas consecutivas y logrando además la condición de internacional absoluto con España en cuatro ocasiones.

Su salida se produce después de que ambas partes no alcanzaran un acuerdo para prolongar un contrato que expiró el pasado 30 de junio, circunstancia que ha permitido al Crystal Palace incorporarlo como agente libre.

Primer fichaje para el proyecto de Pierre Sage

El conjunto londinense convierte al exjugador celeste en la primera incorporación del nuevo proyecto encabezado por Pierre Sage, extécnico del Lens, quien sustituyó en el banquillo a Olivier Glasner tras proclamarse este último campeón de la Conference League.

En su primera entrevista concedida a Palace TV, el defensa español explicó los motivos que le llevaron a aceptar la propuesta del club inglés y mostró su ilusión por comenzar esta nueva etapa. "Estoy muy ilusionado. Ya quiero empezar a entrenar y jugar. Es un momento emocionante. Es algo que me hizo querer venir al Crystal Palace: el nuevo entrenador, la forma en que juega y que los últimos años en este club han sido realmente buenos", explicó el futbolista.

En el Crystal Palace coincidirá con su compatriota Yéremy Pino y con su excompañero en el Celta Jorgen Strand Larsen. "Conozco a Yéremy de la selección nacional y jugué con Jorgen Strand Larsen en el Celta de Vigo. Tuvimos muy buena química y espero que siga así", declaró.

"Soy un jugador que intenta encontrar un buen pase. Me gusta hacer muchos pases a la primera, avanzar y centrar el balón. Puedo defender alto y usar mi velocidad. Pero estoy emocionado por que los seguidores me conozcan y de que pueda dar lo mejor de mí", apuntó.

Un adiós cargado de agradecimiento

La oficialidad del fichaje llega apenas un día después de la emotiva carta de despedida que publicó en sus redes sociales, donde repasó sus cuatro temporadas en Vigo y agradeció el cariño recibido tanto por el club como por la afición.

En ese mensaje recordó las dos clasificaciones consecutivas para competiciones europeas, aseguró que Vigo "se ha convertido en un hogar" para su familia y cerró su despedida con una frase que resume perfectamente su paso por Balaídos: "Me voy con el corazón lleno de amistades, recuerdos y experiencias que son para toda la vida. Gracias por hacerme sentir uno más. Afouteza e corazón. Ata sempre Celta".

Con su marcha, el Celta pierde a uno de los futbolistas más regulares y polivalentes de las últimas campañas, mientras Mingueza afronta el reto de consolidarse en una de las ligas más exigentes del mundo en un equipo histórico como el Palace.