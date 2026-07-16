Trent y su admiración por Mourinho: "Nos hará ganar trofeos este año"

El inglés vivirá su segunda temporada en el equipo madridista y ya conoce de primera mano en estos días de pretemporada el método del entrenador portugués

Trent Alexander-Arnold vivirá su segunda temporada en el Real Madrid, en esta ocasión a las órdenes de Jose Mourinho, que volvió a la entidad madridista trece años después y que ya conoce en estos primeros días de pretemporada. "Estoy seguro de que nos enseñará muchas cosas y nos hará ganar trofeos este año", ha asegurado el futbolistas inglés.

El lateral derecho, en una entrevista en los medios oficiales del Real Madrid, ha mostrado su admiración por Mourinho. "Siempre he admirado al entrenador. He jugado contra él un par de veces y es un placer trabajar con él y con su equipo", ha relatado Trent que ha seguido sobre su entrenador: "Es intenso. Los principios y el nivel de exigencia son muy altos, así que estoy deseando ver que, cuanto más nos conozcamos, más aprendemos y más puede enseñarnos. Y todos estamos dispuestos y ansiosos por aprender y mejorar".

Trent y los primeros días de la pretemporada del Real Madrid

El jugador del Real Madrid también ha valorado cómo están siendo estos primeros días de pretemporada que arrancó el pasado lunes: "Todo bien. Hace calor y hay mucha intensidad. Estamos en pretemporada y es lo que esperábamos. Son muchas sesiones duras, muchas dobles sesiones, así que hasta ahora ha sido intenso".

Trent también ha mostrado su deseo de que comenzará el trabajo nuevamente tras las vacaciones. "En verano tienes un par de semanas de descanso y luego un par de semanas volviendo a correr y recuperando la forma. Ahora, en la pretemporada, tienes que volver en forma. Así que estaba listo y con muchas ganas de volver", ha indicado el inglés.

Trent y el objetivo de sentar las bases de la nueva temporada

En ese sentido Trent ha hablado de los objetivos de pretemporada. "Se trata de ponernos en forma, comprender los principios y cómo quiere el entrenador que juguemos. Entender cómo vamos a configurarnos y a presentarnos esta temporada. Y, simplemente, ponernos en forma y volver a la acción y recuperar el ritmo del fútbol", ha comentado el jugador del Real Madrid que llegó procedente del Liverpool.

Después de un primer año complicado para Trent, el lateral se ha mostrado deseoso de revertir la situación: "Yo he estado mucho tiempo sin jugar, así que está bien estar por fin de vuelta y sentar unas buenas bases para una temporada exitosa".

El primer año de Trent en el Real Madrid en el que no cumplió con las expectativas

La primera temporada de Trent en el Real Madrid fue convulsa, tanto en lo personal como en lo colectivo. El equipo madridista se quedó sin conquistar ningún título en una temporada en la que primero estuvo en el banquillo Xabi Alonso y en el que posteriormente estuvo Álvaro Arbeloa.

Tampoco a nivel individual consiguió completar las expectativas deseadas. Las lesiones mermaron la continuidad de Trent en el Real Madrid en su primer año. Fueron 30 partidos los que disputó el inglés, 22 de ellos como titular. El lateral ofreció cinco asistencias durante la campaña.