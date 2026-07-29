La FIFA reacciona y toma una decisión tras la tangana de la final del Mundial entre España y Argentina

El organismo federativo ha abierto un expediente disciplinario a varios miembros de la selección de Argentina por los incidentes que tuvieron lugar en la final del pasado 19 de julio en el MetLife Stadium. La FIFA también iniciará un procedimiento contra Gavi

La FIFA ha publicado una actualización sobre los incidentes que tuvieron lugar tras la final del Mundial entre España y Argentina. La tensión de los 120 minutos se vio reflejado en el terreno de juego del MetLife Stadium una vez finalizado el partido. En este sentido, diferentes jugadores aparecieron en escena para protagonizar una tangana, como fueron Leandro Paredes, principalmente, además, de Nahuel Molina y Gavi.

Sin embargo, Roberto Ayala, miembro del staff técnico de Argentina, agredió a Dani Olmo en esos minutos posteriores a la final del Mundial. Por ello, la FIFA ha informado que ha abierto un procedimiento contra Nahuel Molina, Leandro Paredes, Thiago Almada Roberto Ayala y Gavi por diferentes motivos que ha explicado el organismo federativo. Los cinco expondrán su postura y la Comisión Disciplinaria dictará sentencia.

Los hechos ocurridos tras el pitido final del España - Argentina del Mundial 2026

Leandro Paredes fue uno de los miembros de la selección argentina que más reaccionó contra los jugadores de España tras el pitido final. El futbolista de Boca Juniors se vio envuelto en agresiones con Gavi e incluso con Eric García, que tuvo minutos en el decisivo encuentro. Además, el propio Scaloni se pudo ver mediando por la situación sobre el césped intentando separar a los protagonistas, en un claro momento de tensión.

Por otro lado, Roberto Ayala pidió disculpas tras su agresión con Dani Olmo, que manchó el espectáculo que se llevó a cabo en el MetLife Stadium. Sin embargo, el jugador del Barcelona no aceptó las mismas al escuchar el argumento del miembro del staff técnico de Argentina: "Alguien que confiesa estar arrepentido, pero justifica un puñetazo afirmando que era una respuesta a un dicho, es que seguramente no se arrepiente".

Además, Gavi, que fue agredido por Leandro Paredes, dejó claro su postura en torno a una posible sanción al centrocampista de Argentina: "No, la verdad que no creo que tengan que ser suspendidos. Quizás lo más lógico para mí sería expulsarle en el partido y ya esta. Pero, como te digo, creo que todo es fútbol y tiene que ser siempre así, fútbol".

El comunicado oficial de la FIFA

La Comisión Disciplinaria de la FIFA ha adoptado las siguientes medidas en relación con los incidentes ocurridos en la Copa Mundial de la FIFA 2026™:

Asociación del Fútbol Argentino

La Comisión Disciplinaria de la FIFA ha iniciado un procedimiento contra la Asociación del Fútbol Argentino por posibles incumplimientos del artículo 13, apartado 2, letra c) (servirse de un evento deportivo para realizar manifestaciones de índole distinta a la deportiva), del artículo 14, apartado 5 (conducta inadecuada), del artículo 15 (Discriminación y agresiones racistas) y del artículo 17 (Orden y seguridad en los partidos) del Código Disciplinario de la FIFA, a la luz de los cánticos y gestos discriminatorios, los retrasos en el inicio de los partidos, el incumplimiento de los protocolos de partido y de seguridad, la exhibición de mensajes inapropiados por parte del equipo y los espectadores, y el lanzamiento de objetos por parte de los espectadores en varios partidos de la selección argentina en la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

Leandro Paredes, Nahuel Molina, Thiago Almada y Roberto Ayala (Argentina) y Pablo Martín Páez Gavira (España)

La Comisión Disciplinaria de la FIFA ha recibido el informe del procurador en casos disciplinarios y de ética designado, en relación con los incidentes ocurridos durante la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ (España contra Argentina) y, siguiendo la recomendación que figura en él, ha iniciado un procedimiento disciplinario —por posibles infracciones del artículo 14, apartado 1, letra i), del Código Disciplinario de la FIFA (agresión)— contra los jugadores argentinos Nahuel Molina (dos cargos, uno consumado y otro en intento) y Leandro Paredes (tres cargos), así como contra el miembro del cuerpo técnico argentino Roberto Ayala (un cargo). Asimismo, se han iniciado procedimientos disciplinarios —por posibles infracciones del artículo 14, apartado 1, letra b), del Código Disciplinario de la FIFA (conducta antideportiva)— contra los jugadores argentinos Nahuel Molina (un cargo) y Thiago Almada (un cargo), así como contra el jugador español Pablo Martín Páez Gavira (un cargo).

De conformidad con el Código Disciplinario de la FIFA, se ha concedido a los imputados la oportunidad de exponer su postura, tras lo cual la Comisión Disciplinaria de la FIFA emitirá una resolución más adelante.